Почему современным бабушкам не нужны внуки

Психолог, многодетная мама и дважды бабушка Елена Синицина поделилась мыслями о том, как живется современным бабушкам в мире, где про воспитание детей лучше них все знает "гугл".

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Современные бабушки эгоисты?

Два десятилетия подряд я была образцовой матерью – рисовала красками, вырезала геометрические фигуры, ходила на собрания, гладила шторы, клеила аппликации и делала еще огромное количество всякой детсадовско–школьной домашней работы. Как беглый каторжанин, боясь услышать слово «Мама!», я пробиралась к входной двери, чтобы сбежать в салон красоты. О том, чтобы после работы пойти на занятия йогой или на встречу с подругами, не могло быть и речи. Ведь дома сидела целая гвардия голодных беспомощных мужчин, которые не могли элементарно найти в холодильнике и разогреть уже готовую еду, не говоря уж о том, чтобы ее приготовить.

Я очень ждала того дня, когда вырастут мои дети и я смогу наконец-то делать то, что очень хочется мне, а не кому-то из членов моей многочисленной семьи. Однажды чудо свершилось: я уехала в гости и за время моего отсутствия, представьте себе, ничего не случилось! Не веря своему счастью (я наконец-то свободна!), я потихоньку начала строить планы по исследованию этого дивного нового неизведанного мира.

Но счастье было недолгим. Через несколько месяцев после этого необыкновенного открытия моя старшая дочь бодро сообщила мне о том, что я стану бабушкой.

Появление внуков – это всегда радостное событие, но готова ли я, сломя голову, снова окунуться в эти заботы? Хочу ли я проводить свое свободное время, гуляя с коляской в парке и обсуждая с подругами проблемы грудного вскармливания вместо того, чтобы поехать покататься на горных лыжах или сходить в спа–салон?

«Тебе будет стыдно перед дочерью!» – шептал мне мой внутренний голос. «Но ведь я еще не старая! Я хочу немного пожить для себя!» – уговаривала я его. Я могу помогать деньгами, ведь я неплохо зарабатываю, я могу привозить из поездок красивые вещи и игрушки, могу проводить с ними время... Ну когда оно не занято ничем или никем другим.

А потом, зачем современной девушке, такой как моя дочь, нужны мои доисторические знания и скучные нравоучения? Она — продвинутый пользователь Интернета и сможет найти ответ на любой вопрос в бескрайних просторах Сети.

Я кормила своих детей по часам, купала их каждый день в отваре череды и ромашки, рядом со мной не было книги доктора Комаровского, а перед рождением первого ребенка я собственноручно сшила на швейной машинке марлевые подгузники. Нет, я не ровесница динозавров, но, поверьте, 28 лет назад у нас в стране не было памперсов. Как не было и детского порошка, поэтому я самозабвенно терла на металлической терке детское мыло и кипятила марлевые шедевры многоразового использования в эмалированном ведре с красивой мыльной стружкой.

Сегодня процесс ухода за ребенком только что не роботизирован. Автоматический подогрев и стерилизатор бутылочек, электрический молокоотсос, есть даже утилизатор памперсов. Почти все делает техника, а маме остается только кормить младенца по требованию. Да, такой способ практически лишает ее возможности куда-то выйти. Заменить материнскую грудь вряд ли кто-то решится. Но если ей все же надо ненадолго отлучиться, рядом находится очень включенный в процесс муж, ведь не все ему важными государственными делами заниматься, можно и с малышом посидеть. Да, кстати, полы дома он тоже может помыть. И зачем я буду мешать семейной идиллии?

У меня грандиозные планы и я должна быть в курсе всех новостей. Я горжусь тем, что могу отличить группу Twenty one pilots от Kadebostany, я не всегда довольна обновлениями на айфоне, я радуюсь этому неожиданно рано выпавшему снегу, потому как в углу застоялись мои любимые лыжи Rossignol, я строю планы на отпуск со своим любимым мужчиной и — падайте в обморок, юные девы! — именно для этой поездки я купила себе кружевные чулки и обалденный комплект нижнего белья.

При этом я всегда на связи. В любое время дня и ночи моя дочь может позвонить и обратиться ко мне за советом, если ей это нужно. Я правда не страдаю от того, что не могу кого-то повоспитывать. Вы не поверите, мне просто некогда, да и не хочется это делать. На моем журнальном столике лежит стопка книг, которые я в ближайшее время собираюсь прочитать (а ведь совсем скоро «non-Fiction 2016»), каждую неделю в прокат выходят новые фильмы, а столичные театры радуют нас своими премьерами.

Когда я могу, я забираю малышек (а у меня уже две внучки) и отправляюсь с ними в путешествие, мы прекрасно проводим время. У меня хватает терпения по сто первому разу выслушивать историю про принцессу Кадэнс, мы выучили наизусть «Рабочую азбуку» Бродского и мне все равно, что глаза у матрешки ярко-красного цвета, самое главное, что они нарисованы детской, а не моей рукой. Мне некуда торопиться в отличие от их вечно занятых и вечно спешащих родителей. Мой день принадлежит моим девчонкам. Но только лишь потому, что эти встречи – праздник, а не серые обычные будни.

Я очень хорошо помню свою бабушку. Она была моим ангелом-хранителем. Бросила работу, когда я пошла в школу, делала со мной уроки и водила на каток. Я пока не готова на такие подвиги. Наверное, сорок лет назад все было по-другому и женщина в пятьдесят лет априори должна была быть старой и ничего не хотеть. Мне кажется, пришло время ломать стереотипы.

Никто не обещает, что будет легко. Но если вы собираетесь рожать, не надо рассчитывать на то, что мама все бросит и положит свою жизнь на алтарь колыбели внука или внучки. Она еще слишком молода, чтобы посвятить себя воспитанию вашего ребенка. Так что, милые девушки, не будьте эгоистичными, дайте вашим мамам пожить.

Источник: pitermama.ru

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