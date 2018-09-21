Не игрушки

Его зовут головоног: шар-голова, круглые глаза, черточки вместо носа и рта, палки-ноги растут из головы. Казалось бы, нормальный рисунок ребенка трех лет. Но рисовала первоклассница. – "Российская газета"

Некоторые дети получают в руки компьютер, едва родившись

Из рыцарей в люди

- Стремление уйти от общения. Под ногами нет земли - неуверенность в себе, - интерпретирует тестовый рисунок невролог. - Руки нарисованы двойной линией - поскорей бы отвязаться от вас, нежелание выполнять задание.

Это рисунок Ольги С., которую мама привела к врачу: девочка становится неадекватной после долгих игр на своем недавно купленном ноутбуке. Неловкая, ходит, натыкаясь на стулья, с трудом реагирует на речь. За ноутом она была владелицей величественных рыцарских замков, ферм с козами, коровами, свиньями, с садами и огородами, приносящими урожай по мановению мышки. Но это было не здесь.

Зафиксированный российскими учеными факт: дошкольникам и младшим школьникам, постоянно сидящими за игрой, реальность игры начинает казаться настоящей реальностью, игрок сливается с героем и в нашем мире ориентируется уже с трудом. Без своих замков храбрые рыцари становятся слабохарактерными, нервными детьми, желающими не общаться со сверстниками, а вернуться в свой идеальный и незыблемый виртуальный мир. Они крайне не уверены в себе, потому и рисуют автопортреты с большой головой и тоненькими ножками и ручками.

Главное - маме не мешай

Гаджеты захватывают детские миры: набираешь в Гугле словосочетание "игры онлайн 5 лет" - и листаешь страницу за страницей, находя сайты с красивыми играми и для детей и 4, и 3, и 2 лет. А если верить данным агентства Common Sense Media, с планшетами и смартфонами работают 38% малышей "от 0 до 2" и 61% трехлетних. Причем у 4 и 8% соответственно это собственное устройство. Играй, качай, мы тут нафантазировали тебе. Главное - маме не мешай.

4-5 лет - это важнейший возраст в жизни человека, 70% информации о мире дети берут именно в это время, они впитывает информацию как губка, "без фильтра", без устали крутят головой по сторонам, им все интересно, они бесконечно задают вопросы.

- Ребенок осваивает мир, собственное тело, свое окружение через общение, ему надо этот мир потрогать, взять его в руку, пошлепать ладонью, понюхать его, послушать, поставить кубик на кубик, - говорит старший научный сотрудник отдела экспертизы игр и игрушек Центра прикладных психолого-педагогических исследований Елена Абдулаева. - Ему надо бегать, прыгать, много работать руками - их активное движение развивает ум, память...

И тут в самый бы раз взять в руки шмат теста, насыпать сахару в крем, поучаствовать в приготовлении с мамой тортика. Или набрать на даче пахнущих сыростью листьев и разложить их: ежику - красные, а зайчику - желтые. Но вот яркий глянцевый дисплей и, чтобы развести по кучкам разноцветные листики или украсить розочкой торт, надо всего-то поводить пальчиком по экрану, не вставая с дивана.

Как отключиться от "цифры"

...А этот замок из глиняных кирпичей можно легко разрушить - просто брось его в воду. И из воды доставай уже отдельные кирпичики. Потом бери мастерок, делай раствор в миске и строй новый замок. Или дом. Или ферму. Потому что это просто кубики из игры.

- Чем более условна игрушка, тем больше ребенок может в нее вложить своих представлений и фантазий, - говорит Елена Абдулаева. - Условность и простота развивают его, заставляют голову работать, дают поле для "инженерной" деятельности. Сам строй из кубиков башню или выкладывай из нее клавиатуру компьютера, экраном ставь альбом и работай на этом "компе". Тут ты автор игры, твори что хочешь.

А можно и без компа: в Англии, например, есть специальные магазины, где продаются просто доски, мешки с травой, черепица и другие бросовые материалы - именно как предметы для творческой игры и конструирования. Потому что игрушка должна не обманывать, а развивать.

Да, у гаджетов большое будущее. Сегодня они сажают за виртуальный руль, отправляют в космос и на Гавайи, дают ощущение скорости, оглушают музыкой, а скоро, наверное, будут транслировать запахи и раздувать волосы на голове. Но все в наших руках. Можно оставить ребенка наедине с планшетом с доброй познавательной игрой, но только в том случае, если вы потом, усевшись рядом, продолжите игру, продлите историю героев, вместе нафантазируете с три короба, воспользовавшись фантазией авторов игры, подтолкнете, разгоните воображение сына. Но чаще мы так лишь высвобождаем себе час свободного времени, утешаясь тем, что "добрые" герои плохому не научат, унимая капризы. И отдавая ребенка в лапки головонога.

- Ребенок отключится от "цифры", только если взрослый с полной отдачей включится в его жизнь, - говорит Елена Абдулаева. - А до этого - в свою, "подняв" себя, начав жить активно в реальном мире, общаясь с друзьями, путешествуя, украшая дом... Если мы сами с собой не работаем, мы не вправе требовать этого от ребенка. Человек пассивный ничему не научится, надо действовать.

А игрушки в доме нужны обязательно, уверена эксперт. Их должно быть немного, они должны быть готовы для сборки-разборки и модернизации, быть долговечными, прочными (очень важна уверенность ребенка в том, что настоящий, не виртуальный мир надежен!), ремонтопригодными. Отлетело колесо - папа поможет. И маленький человек видит, что всякое несовершенство устранимо. Его воля тренируется на этом: дай-ка я тоже попробую сделать так. И его усилие - тоже часть игры. По тому, как дети играют, видно, как они будут работать.

Мнение

Владимир Собкин, академик РАО, руководитель Центра социологии образования Института управления образованием:

- Зерно человеческой игры - это свобода, твоя свобода. Когда ты сам ставишь задачи, сам подбираешь средства для их решения, испытываешь свои возможности, оцениваешь результат. В любой же компьютерной игре, самой продвинутой, сложной и красивой, система контроля и оценки - внешняя, она передана программе, а не тебе. Тебя сюда пригласили - ты принял здешние жесткие правила и, лишь выполнив их, движешься с уровня на уровень. В живой же игре с машинками, домиками и дворцами - катайся, выпрыгивай из этих домиков, перестраивай их, заново формулируй правила, учись взаимодействовать с человеком, а не с машиной. Осваивай жизнь, сложную, не всегда предсказуемую. И так взрослей, в конце концов.

Конкретно

Правила занятий детей с гаджетами

1. Не допускайте превышения допустимого времени нахождения за компьютером/планшетом. Для каждого возраста оно свое. Возможно, ребенок будет протестовать, но вам стоит проявить твердость.

2. Придерживайтесь возрастных рекомендаций к играм и мультфильмам - их достаточно в Сети. Не стоит перегружать ребенка информацией, которую он не сможет воспринять.

3. Не используйте гаджеты, чтобы отделаться от ребенка. Если мама, к примеру, собирается готовить обед или делать домашние дела, лучше включить ребенка в процесс, чем завести ему мультик.

4. Не давайте гаджет перед сном - ребенок может перевозбудиться и от этого плохо спать или не заснуть вовсе.

Правильные игрушки

Крестики-нолики 3D

Игра идет в прозрачном трехэтажном пластиковом кубе с углублениями для шариков - красных и синих, заменяющих крестик и нолик. Игра рассчитана на двоих, надо выстроить линию из трех шаров своего цвета. Играют на одном поле, в свой ход можно разместить только один шарик, второе и третье поле появляются по мере усложнения игры, уже с изменением правил: побеждает тот, кто в конце игры закроет больше линий шариками своего цвета. Линии считаются горизонтальные, вертикальные, по диагонали.

Конструктор из настоящих кирпичиков

В коробке настоящие кирпичи, которые отличаются от "взрослых" только размером и качеством. У раствора для строительства те же свойства, что и у цемента. Взяв в руки мастерок, дети становятся настоящими строителями - маленькие здания возводятся точно так же, как и настоящие. Они не рушатся, как башня из кубиков или город из лего, и выдерживают даже прямое попадание мячом. Чтобы разобрать постройку, ее погружают на несколько часов в воду. Крахмально-песочный раствор продается отдельно.

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