Как воспитать аристократа?

«Лучшая защита от дурных манер — хорошее воспитание», — наставлял граф Честерфилд своего сына в знаменитых «Письмах», удивительной силы литературном памятнике XVIII века.

С тех пор прошло почти три столетия, но советы графа не утратили актуальности, так же как и ценность того, что сегодня называют аристократическими манерами. Аристократ всегда вызывал устойчивые ассоциации с наилучшими проявлениями человеческой натуры —благородством, умом, честностью. Понятно, это касалось не всех, были и печальные исключения, но, тем не менее, блестящая репутация тех же дворян возникла не на пустом месте. Аристократы вели себя подобающим образом в силу воспитания, и его принципы актуальны и сегодня, о них пишет в своей книге «Как воспитывали русского дворянина» Ольга Муравьева.

Воспитать детей достойными людьми

Чувство достоинства

Дворянским детям объясняли, что их статус — не пустой звук, нужно быть смелым, благородным, знающим науки. «Дворянская честь» — не преимущество, а повышенная ответственность. Дал слово — изволь держать, что бы тебе это ни стоило. Нарушил — погубил себя, ту самую честь, репутацию, опорочил имя.

Смелость

Одно из главных качеств истинного аристократа. Требовалось быть сильным духом, а сильные духом ничего не боятся, ибо страх унижает. Храбрость нужно было вырабатывать в себе, прилагая массу усилий, переступая через собственные, как сейчас сказали бы, фобии. Смелости, кстати, ждали не только от юношей, закалявших себя военной службой, но и от барышень. По свидетельству одной из княжен, от страха перед грозой ее избавил брат, затащив на подоконник открытого окна под самые раскаты грома. Девочка, не в силах справиться с собой, лишилась чувств, но брат «вернул» ее к жизни и заявил: «Хочешь, чтобы я тебя считал своей сестрой? Не бойся ничего и помни — хуже трусости ничего не бывает».

Сила

Крепкий дух, как известно, пребывает в здоровом теле. По этой причине без физических упражнений дворянину было никак. Кроме того, правила приличия в любом случае требовали умения метко стрелять (на охоте и дуэли) и отлично держаться в седле. Добавим к этому плавание, фехтование — и получится настоящий супермен.

Невозмутимость

Демонстрировать выдержку и самообладание в критических ситуациях — вот умение, заметно отличавшее представителя высшего сословия от прочих. Никаких истерик или крика, сдержанность и только сдержанность. Судьба преподносит и плохое, и хорошее, и все ее удары или милости нужно принимать в равной степени одинаково, с достоинством, не выказывая лишних сантиментов. Эмоции вне этикета, так считали дворяне. «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь... презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет», — писал Пушкин своему брату Льву в 1822 году. Характерное поучение того времени.

Ухоженность

Внешний вид, соответствующий приличиям, не допускал небрежности, с одной стороны, и чрезмерного пижонства — с другой. Аристократ должен был выглядеть опрятно, желательно просто, но так, чтобы простота была во всех смыслах дорогой. Помните Толстого? «Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота».

Обаяние

Речь идет о способности производить приятное впечатление и нравиться всем. Это ни в коей мере не лицемерие, а исключительно этикет. «Если можешь, будь умнее других, но не показывай этого». Довольно мудро, не находите?

Скромность

Имеется в виду не застенчивость, а отсутствие светского тщеславия. Не давать по возможности пустых советов, не умничать. Спросили — ответь; не спросили — молчи. А еще талант — именно талант — говорить коротко и мало. «Храни свои знания, подобно часам, во внутреннем кармане; не демонстрируй их, как демонстрируют часы, без всякого повода, с тем лишь, чтобы показать, что они у тебя есть», — советовал Честерфилд сыну.

Источник: nashideti.temaretik.com

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