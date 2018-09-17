ЕГЭ нашего времени

Станет ли в системе ЕГЭ больше обязательных предметов? Зачем в девятом классе устный экзамен по русскому? Могут ли ребенка, "провалившего" Всероссийскую проверочную работу, оставить на второй год? Эти и многие другие "горячие" вопросы участники родительского собрания задали главе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.

- Серьезных изменений в проведении ЕГЭ в новом учебном году не будет, - рассказал он. - Число обязательных предметов осталось прежним, минимальные баллы также на уровне прошлого года. Еще до сентября на сайте Федерального института педагогических измерений мы разместили демоверсии по всем предметам.

С 2022 года иностранный язык станет для участников ЕГЭ обязательным

Пожалуй, самая главная "новинка" - введение обязательного собеседования по русскому языку для девятиклассников. Теперь без этого "зачета" допуск к остальным экзаменам они получить не смогут. "Не думаю, что это усложнение. Это возможность оценить устную речь", - считает Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов добавил, что усложнение экзаменов по русскому языку ни в девятых и ни в одиннадцатых классах не планируется: результаты Единого госэкзамена действуют четыре года, здесь "важна стабильность".

Еще одно нововведение - ЕГЭ по китайскому языку. "Будут ли вузы учитывать его результаты как вступительный экзамен?" - прозвучал вопрос мамы из Читы. Ответ: это они будут решать сами. Также Сергей Кравцов напомнил, что с 2022 года иностранный язык станет на ЕГЭ обязательным. Будет ли при этом экзамен разделен на базовый и профильный уровни (как, например, ЕГЭ по математике), пока обсуждается. В целом многих родителей интересовало, расширится ли перечень обязательных предметов ЕГЭ: добавятся ли, например, история, география, физика... Сергей Кравцов подчеркнул: по этим предметам таких решений нет.

Что еще важного? Например, оказалось, что сложности были у выпускников, сдававших ЕГЭ по истории: далеко не все смогли грамотно работать с исторической картой. А успешно выполнить задания ЕГЭ по физике многим помешало недостаточное владение математическим аппаратом и ошибки в простейших расчетах.

- Эти трудности идут не из старшей школы, - отметил глава Рособрнадзора. - Чтобы вовремя выявить пробелы в подготовке, проводятся Всероссийские проверочные работы. И важно, чтобы они проходили объективно. Да, есть школы, которые показывают необъективные результаты. Мы не применяем к ним административные меры, но максимально публично освещаем проблему.

Напомним, с 2015 года российские ученики написали более 33 миллионов проверочных работ. В 2018 году их проводили более 40,5 тысячи школ. В новом учебном году Всероссийские проверочные работы будут обязательными для 4-х, 5-х и 6-х классов, а для 7-х, 8-х и 11-х участие добровольное. Вводить ВПР в начальной школе пока нет необходимости, но этот вопрос открыт для обсуждения.

На встрече прозвучал вопрос: если ребенок плохо написал ВПР в четвертом классе, может ли на основании этого школа оставить его на второй год? Что за "санкции"? В ответ Сергей Кравцов призвал школы перестать "кошмарить" родителей: никаких подобных рекомендаций Рособрнадзор не давал. Проверочные работы - это объективный инструмент для того, чтобы выявить проблемы и понять, над чем работать. Исправлять ситуацию в 11-м классе уже поздно.

Кроме того, участников встречи тревожила практика составления рейтингов школ по результатам ЕГЭ. По мнению родителей, это создает нездоровую обстановку в самих школах. Сергей Кравцов напомнил, что задача госэкзаменов - оценить достижения учащихся, а не школы. Большинство регионов от таких рейтингов уже отказались.

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