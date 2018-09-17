ЕГЭ нашего времени

Станет ли в системе ЕГЭ больше обязательных предметов? Зачем в девятом классе устный экзамен по русскому? Могут ли ребенка, "провалившего" Всероссийскую проверочную работу, оставить на второй год? Эти и многие другие "горячие" вопросы участники родительского собрания задали главе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.
- Серьезных изменений в проведении ЕГЭ в новом учебном году не будет, - рассказал он. - Число обязательных предметов осталось прежним, минимальные баллы также на уровне прошлого года. Еще до сентября на сайте Федерального института педагогических измерений мы разместили демоверсии по всем предметам.
С 2022 года иностранный язык станет для участников ЕГЭ обязательным
Пожалуй, самая главная "новинка" - введение обязательного собеседования по русскому языку для девятиклассников. Теперь без этого "зачета" допуск к остальным экзаменам они получить не смогут. "Не думаю, что это усложнение. Это возможность оценить устную речь", - считает Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов добавил, что усложнение экзаменов по русскому языку ни в девятых и ни в одиннадцатых классах не планируется: результаты Единого госэкзамена действуют четыре года, здесь "важна стабильность".
Еще одно нововведение - ЕГЭ по китайскому языку. "Будут ли вузы учитывать его результаты как вступительный экзамен?" - прозвучал вопрос мамы из Читы. Ответ: это они будут решать сами. Также Сергей Кравцов напомнил, что с 2022 года иностранный язык станет на ЕГЭ обязательным. Будет ли при этом экзамен разделен на базовый и профильный уровни (как, например, ЕГЭ по математике), пока обсуждается. В целом многих родителей интересовало, расширится ли перечень обязательных предметов ЕГЭ: добавятся ли, например, история, география, физика... Сергей Кравцов подчеркнул: по этим предметам таких решений нет.
Что еще важного? Например, оказалось, что сложности были у выпускников, сдававших ЕГЭ по истории: далеко не все смогли грамотно работать с исторической картой. А успешно выполнить задания ЕГЭ по физике многим помешало недостаточное владение математическим аппаратом и ошибки в простейших расчетах.
- Эти трудности идут не из старшей школы, - отметил глава Рособрнадзора. - Чтобы вовремя выявить пробелы в подготовке, проводятся Всероссийские проверочные работы. И важно, чтобы они проходили объективно. Да, есть школы, которые показывают необъективные результаты. Мы не применяем к ним административные меры, но максимально публично освещаем проблему.
Напомним, с 2015 года российские ученики написали более 33 миллионов проверочных работ. В 2018 году их проводили более 40,5 тысячи школ. В новом учебном году Всероссийские проверочные работы будут обязательными для 4-х, 5-х и 6-х классов, а для 7-х, 8-х и 11-х участие добровольное. Вводить ВПР в начальной школе пока нет необходимости, но этот вопрос открыт для обсуждения.
На встрече прозвучал вопрос: если ребенок плохо написал ВПР в четвертом классе, может ли на основании этого школа оставить его на второй год? Что за "санкции"? В ответ Сергей Кравцов призвал школы перестать "кошмарить" родителей: никаких подобных рекомендаций Рособрнадзор не давал. Проверочные работы - это объективный инструмент для того, чтобы выявить проблемы и понять, над чем работать. Исправлять ситуацию в 11-м классе уже поздно.
Кроме того, участников встречи тревожила практика составления рейтингов школ по результатам ЕГЭ. По мнению родителей, это создает нездоровую обстановку в самих школах. Сергей Кравцов напомнил, что задача госэкзаменов - оценить достижения учащихся, а не школы. Большинство регионов от таких рейтингов уже отказались.
В один из дней начала весны ученики 3 класса получили задание: представить себя на месте старика и старухи из знакомой каждому сказки про золотую рыбку и придумать три желания. И попросить рыбку их исполнить,...
Всё больше россиян выбирают для себя в качестве хобби экстремальные виды спорта и туризма: паркур — движение с преодолением различных препятствий, роупджампинг — прыжки с большой высоты на альпинистской верёв...
В средней общеобразовательной школе № 5 города Иркутска седьмой год занимается творческое объединение «Бабушкин клубок». Есть даже свой гимн, раскрывающий суть их работы. Слова текста просты, но душевно значи...
...так сказал однажды старший сын нашей героини младшему. Неизвестно, состоялся ли этот спор, но факт остаётся фактом: иркутянка Татьяна Рындина является прямым потомком не Конька-Горбунка, конечно, но Петра ...
Назначение бабушки в жизни молодой семьи очевидно: «забросим детей к бабушке и поедем по делам!» Это однозначно указывает на важнейшую функцию бабушки: помощь в воспитании детей. Но её роль этим вовсе не огра...
Недавно читала с ребёнком книжку про очередную Машеньку, и он удивил меня вопросом: а где её мама с папой? И действительно, обращали ли вы внимание, на то, что в сказках для детей – особенно в старых, народны...
На своём первом в жизни выпускном вечере – не путать с детсадовским утренником! – ученики 4-Б класса иркутской школы № 39 поделились своими планами на будущее. Эти детские планы замечательно отражают реали...
По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние составляют почти половину жертв насильственных преступлений сексуального характера, и эта проблема все более усугубляется. Важно и то, что помимо не...
Ситуация, когда бабушки не принимают никакого участия в воспитании внуков, в нашем обществе выглядит как нонсенс. Наоборот – порой их опека и обожание по отношению к малышам становятся безграничными. Почему ж...
– Что это за птица? – спросил меня внук, когда мы летом гуляли с ним в одном из парков Санкт-Петербурга. Птица была существенно больше воробья, но меньше голубя, серо-коричневого окраса. – Не знаю, – честно п...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».