Внуков приглашают на сентябрьские ЕГЭ

Рособрнадзор открывает прием заявлений на участие в дополнительной «сентябрьской» волне ЕГЭ, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявления будут приниматься с 6 по 20 августа включительно в местах регистрации, которые определяют региональные органы управления образованием.

В сентябре проводятся только два экзамена — математика базового уровня и русский язык (обязательные ЕГЭ). Русский язык будут писать 4 сентября, математику — 7 сентября, 15 сентября — резервный день по обоим предметам.

Принять участие в дополнительных ЕГЭ в сентябре смогут те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет или те, кто получил положительную оценку на ЕГЭ в этом году, к участию в сентябрьских экзаменах не допускаются, уточнили в ведомстве.

По инф. rosbalt.ru

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