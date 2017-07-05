Дедушка и бабушка воспитывают внуков

Отрывки из книги «Вместе с родителями» греческого священника и детского психотерапевта Василия Фермóса, перевод которой выполнен монахиней Екатериной специально для журнала Матроны.РУ . Сегодня мы поговорим об участии дедушек и бабушек в воспитании внуков.

Участие дедушек и бабушек в жизни семьи и воспитании внуков

Участие дедушек и бабушек в жизни семьи и воспитании внуков может быть благотворным только в том случае, если всё в порядке в общении между бабушками и дедушками и родителями, то есть их собственными детьми.

Вопрос, могут ли вмешиваться дедушки и бабушки в воспитание своих внуков, достаточно общий, и существует множество самых разных случаев, которые необходимо сравнить между собой, чтобы грамотно на него ответить.

Во-первых, в семье могут быть такие обстоятельства, что дедушке и бабушке приходится полностью взять на себя воспитание своих внуков. Например, в случае развода родителей или временного отсутствия одного из супругов и большой занятости на работе второго. Обычно в таких случаях дети живут не с родителями, а с дедушками и бабушками, и, конечно, те берут на себя все обязанности по воспитанию внуков.

Во-вторых, нередки случаи, когда ребёнок находится на попечении бабушки или дедушки, по крайней мере, несколько часов в день, поскольку оба родителя работают, и старшее поколение присматривает за малышом. Разумеется, всё это время, пока ребёнок находится на их попечении, дедушка и бабушка участвуют в воспитании внука или внучки. Не вмешиваются, а именно участвуют. Потому что когда дети проводят полдня с бабушкой и дедушкой, те не могут быть простыми «сиделками» для своих внуков. Они энергично принимают участие в их воспитании, чтобы внуки приобрели определённые навыки и качества, в соответствии, конечно, со своим возрастом.

Маленькие дети имеют особую потребность в общении и игре, в сказке или интересных рассказах. В ребёнке с детства необходимо развивать нравственные начала, и во всём этом активно участвуют дедушка с бабушкой.

Верующие бабушка и дедушка поговорят с внуками о вере, расскажут истории из Библии, приноравливаясь к возрасту детей. Они помогут ребёнку гармонично войти в жизнь Церкви, участвовать в молитве и Таинствах, научат его налагать крестное знамение и молиться.

Важно также привить внукам хорошие привычки, относящиеся к их гигиене, показать им добрый пример в том, что касается отношения к жизни и правильного распорядка дня.

Их присутствие очень важно, ведь зачастую именно дедушка и бабушка дают внукам то, что тем не могут или не хотят дать родители. Можно сказать, что ответственность и обязанность дедушек и бабушек — дать малышам всё это, когда те находятся под их опекой.

Бывает и так, что, пожалуй, уместно употребить слово «вмешательство», а не «участие». Это происходит в тех случаях — и их больше всего, — когда дедушка и бабушка живут отдельно и не участвуют в повседневной жизни семьи, но часто приезжают в гости к своим детям и внукам. Конечно, и в этом случае дедушка и бабушка привносят в воспитание своих внуков положительные элементы — те, о которых мы рассказали чуть выше. Но, к сожалению, в подобных «вмешательствах» бывают и отрицательные моменты.

Во-первых, это прямое вмешательство дедушек и бабушек в жизнь супружеской пары. Знакомые фразы: «это надо делать вот так», «что за глупое решение вы приняли?», «этот диван надо было вот здесь поставить», «ты неправильно готовишь суп» и пр., — создают напряжённость и охлаждение во взаимоотношениях, причём не только между старшим поколением и детьми-супругами, но и в самой супружеской чете.

Помимо этого, происходит и прямое вмешательство в процесс воспитания детей. Например, родители говорят детям одно, а дедушка с бабушкой — в тот же момент или позже — говорят им ровно противоположные вещи. И ребёнок путается, он не знает, кого же ему слушаться, не знает, как правильно поступить.

В этом случае на взрослых падает особая ответственность — ведь если то, о чём просят родители, действительно, верно, то в этот момент дедушка и бабушка должны проявить выдержку, хладнокровие и смирение, и признать, что их дети лучше знают своих малышей, а значит, советуют правильные вещи, и старшему поколению лучше не вмешиваться.

Труднее принять верное решение, когда, по мнению дедушек и бабушек, родители делают по отношению к своим детям, их внукам, что-то неправильное. В таком случае дедушки и бабушки чувствуют свою ответственность и считают, что ситуацию надо исправить. Это очень трудно и требует много мудрости и терпения.

Для начала, бабушке и дедушке необходимо хорошенько помолиться, чтобы Господь их просветил. Им надо быть абсолютно уверенными в том, что они правы и что в данном случае их дети, действительно, совершают ошибку. Кроме того, разговор со своими взрослыми детьми дедушка и бабушка должны проводить с большой любовью и очень вежливо, чтобы не послужить причиной возникновения антипатии, отторжения или холодности. С внуками следует говорить с особенной осторожностью, чтобы не поколебать в их глазах авторитет родителей.

Внуки ни в коем случае не должны почувствовать или понять из разговора с дедушкой и бабушкой, что родители не знают и не любят своих детей или что они равнодушны по отношению к детям. Необходимо обязательно сказать внукам, что родители любят их, но, возможно, что-то ускользнуло от их внимания.

Всё же лучше, чтобы какая-нибудь ошибка осталась неисправленной, если исправить её можно только поселив в душе внука или внучки недоверие к родителям. Родители должны быть открытыми для общения со своими детьми, и не стоит их авторитет ставить под сомнение.

Лишь в некоторых, немногих и слишком бросающихся в глаза, случаях дедушка и бабушка аккуратно могут вмешаться в происходящее. Например, если отец ругается, употребляя ненормативную лексику или богохульства в присутствии своих детей, или мать плохо себя ведёт, когда нервничает, и оскорбляет своих близких и т.д. При этом дети, слыша подобное, постепенно приучаются и берут с них дурной пример. Дедушка или бабушка, будучи наедине с внуками, могут сказать, что отец и мать их любят, но у них есть эта привычка, и она нехорошая, и что не стоит повторять её.

Когда такое вмешательство делается с любовью, добротой, вежливо и открыто, без желания поссорить родителей и детей, то все проблемы легко решаются. И для самих взрослых детей полезно и важно бывает услышать совет, по-доброму высказанный их пожилыми родителями.

Источник: matrony.ru

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