Бабушка — бесплатная нянька?

С рождением ребенка отношения в семье меняются. Все ее члены — и старшее, и более молодое поколение — как будто взрослеют, становятся старше. Из беззаботной «молодежи» превращаются в родителей, с новыми обязанностями и большой ответственностью.

Важно помогать своим детям так, чтобы они ценили эту помощь

Из мам и пап — становятся бабушками и дедушками. И, как показала практика, период становления этих новых отношений, принятия новых ролей — ох какой непростой! Особенно это касается современных бабушек. В особенности если бабушка сама молода и красива и в бабушки себя записывать не хочет.

В моей семье этот период был достаточно сложным, и длился он больше года после рождения дочки. Мне многому нужно было научиться, а бабушкам — привыкнуть к своему новому «званию». Одним из самых трудных моментов этой перестройки было новое распределение личностных границ в отношениях молодых родителей и бабушек-дедушек, а если точнее, то меня и моей мамы.

В первый год после рождения ребенка у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я очень радовалась любой поддержке, но нередко стеснялась ее попросить. Моя мама скорее угадывала, в чем именно требуется ее помощь, и очень ненавязчиво ее предлагала.

Постепенно я вошла во вкус и стала эту помощь принимать как данность. И даже обижаться: вот, например, мама ко мне сегодня не зашла. Дошло до того, что некоторые обязанности мужа я стала перекладывать на своих родителей, точнее говоря, на маму: просила погулять или поиграть с ребенком не его, а ее, чтобы иметь возможность самой заняться своими делами.

Таким образом из помощника «по велению сердца», советчика и друга, мама в моих глазах стала превращаться в бесплатную няньку. Которой можно даже предъявить претензии за недостаток помощи. Как же, у нее же «больше свободного времени, чем у меня».

Все это продолжалось 9 месяцев. Хотя, как выяснилось позже, были «звоночки» и до этого: у бабушки в этот период время от времени возникали опасения, что я отниму у нее собственную жизнь, переложив на нее ребенка и превратив общение с внучкой вместо радости в тяжелую обузу.

Серьезный кризис в наших отношениях случился чуть позже: когда дочке было 10 месяцев, мне предложили вернуться обратно на работу, но на максимально комфортных условиях — работать удаленно из дома, на полставки. Я ухватилась за эту возможность, но чтобы все получилось, надо было организовать семейные дела по-новому. Нужны были помощники для прогулок и игр с ребенком, чтобы я могла уделить несколько часов в день своей работе.

Я обратилась к маме, и тут выяснилось, что у нее несколько иное видение ситуации. Между нами состоялось несколько таких серьезных разговоров, нацеленных, по сути, на определение границ. В результате я осознала важную вещь: ребенок — это забота, прежде всего, родителей, а не всех остальных членов семьи, так что помощь со стороны должна иметь ясные пределы. У бабушки свои дела, свои занятия, в конце концов, своя жизнь, которая не ограничивается попечением о внуках. В конце концов, своих детей она уже вырастила и должна иметь возможность отдохнуть. Родители должны сами так организовать свою жизнь, чтобы в ней нашлось место и для детей, и для других дел, — и это целиком и полностью их задача.

Удивительно, но раньше для меня это было совсем не очевидно: казалось, что поскольку у бабушки больше свободного времени, то она должна полностью тратить его на помощь в мой адрес. И, стыдно признаться, ее тогдашнюю заботу я не ценила, потому что хотела большего. Кстати, ведь нередки случаи, когда бабушка все силы отдает на воспитание внуков, а этого никто не ценит, воспринимая как само собой разумеющееся. А когда внуки вырастают, а бабушка стареет, то родители, которым больше не нужна бесплатная нянька, нередко воспринимает ее в качестве обузы.

Нельзя ныть «ах, мне никто не помогает», жалуясь, что бабушка мало времени проводит с ребенком. Надо подумать, как можно самой организовать свой день, свое время, чтобы все успеть, какие другие варианты поддержки можно найти: от большего участия мужа до привлечения бебиситтеров. Кстати, мужу сидение с ребенком идет только на пользу: и отношения между ними укрепляются, рождается дружба, и страх сделать что-то неправильно пропадает, и папа на своем опыте понимает, почему маме бывает тяжело.

Теперь я с благодарностью принимаю любую помощь, научилась даже за малость говорить спасибо. И вынесла хороший урок: важно помогать своим детям так, чтобы они, во-первых, ценили эту помощь, во-вторых, учитывать свои интересы тоже, не растворяться, в чужих, пусть даже это будут интересы самых близких людей, и, в-третьих, учить детей быть самостоятельными с самого детства.

Источник: matrony.ru

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