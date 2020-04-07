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Выпечка может быть полезной. Если тесто правильное
По инф. "Российской газеты"   
07 Апреля 2020 г.
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profitroli

Как известно, сладости - средство № 1 против стресса, напоминает "РГ". Однако увлекаться им, особенно на самоизоляции, не стоит, так как можно набрать лишний вес. Тем не менее диетологи назвали тесто, которое представляет наименьший вред для фигуры.

Выпечка может быть полезной. Если тесто правильное 

В режиме самоизоляции нужно следить за питанием, чтобы не набрать вес

Врач-диетолог Марина Курамшина заявила, что самым неполезным считается дрожжевое тесто. Дрожжи, попадая в желудок, начинают там борьбу с естественной микрофлорой. Это может привести к развитию дисбактериоза. Кроме прочего, хлеб из дрожжевого теста понижает иммунитет, что может привести к самым различным заболеваниям.

Песочное тесто - не очень пышное, зато безумно калорийное. Поэтому даже песочное тесто домашнего приготовления не следует употреблять каждый день.

Слоеное тесто, с точки зрения диетолога, начиненное творогом, курагой, картошкой и капустой не сможет сильно повлиять на фигуру, а вот заварной или масляный крем способствует быстрому набору веса.

Десерты из заварного теста с шоколадным кремом хороши для праздничных случаев, но не для ежедневного полдника. Основа бисквитного теста - мука, яйца, сахар. Бисквиты хорошо усваиваются, не оставляют чувства тяжести в желудке, а содержание жира в них достаточно низкое. Легкий, питательный, здоровый десерт, который не противопоказан даже девушкам, придерживающимся диеты.

Самый безопасный и диетический вид выпечки, в котором содержится только растительное масло, мука и вода. Как это ни странно, но на основе такого теста делаются не только пирожки, но и вполне изысканные десерты: яблочный и вишневый штрудели.

 

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  • Выпечка может быть полезной. Если тесто правильное
    profitroli Как известно, сладости - средство № 1 против стресса, напоминает "РГ". Однако увлекаться им, особенно на самоизоляции, не стоит, так как можно набрать лишний вес. Тем не менее диетологи назвали тесто, которое представляет наименьший вред для фигуры.
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