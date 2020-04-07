Выпечка может быть полезной. Если тесто правильное 

"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20...
Как известно, сладости - средство № 1 против стресса, напоминает "РГ". Однако увлекаться им, особенно на самоизоляции, не стоит, так как можно набрать лишний вес. Тем не менее диетологи назвали тесто, которое представляет наименьший вред для фигуры.
В режиме самоизоляции нужно следить за питанием, чтобы не набрать вес
Врач-диетолог Марина Курамшина заявила, что самым неполезным считается дрожжевое тесто. Дрожжи, попадая в желудок, начинают там борьбу с естественной микрофлорой. Это может привести к развитию дисбактериоза. Кроме прочего, хлеб из дрожжевого теста понижает иммунитет, что может привести к самым различным заболеваниям.
Песочное тесто - не очень пышное, зато безумно калорийное. Поэтому даже песочное тесто домашнего приготовления не следует употреблять каждый день.
Слоеное тесто, с точки зрения диетолога, начиненное творогом, курагой, картошкой и капустой не сможет сильно повлиять на фигуру, а вот заварной или масляный крем способствует быстрому набору веса.
Десерты из заварного теста с шоколадным кремом хороши для праздничных случаев, но не для ежедневного полдника. Основа бисквитного теста - мука, яйца, сахар. Бисквиты хорошо усваиваются, не оставляют чувства тяжести в желудке, а содержание жира в них достаточно низкое. Легкий, питательный, здоровый десерт, который не противопоказан даже девушкам, придерживающимся диеты.
Самый безопасный и диетический вид выпечки, в котором содержится только растительное масло, мука и вода. Как это ни странно, но на основе такого теста делаются не только пирожки, но и вполне изысканные десерты: яблочный и вишневый штрудели.
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Как известно, сладости - средство № 1 против стресса, напоминает "РГ". Однако увлекаться им, особенно на самоизоляции, не стоит, так как можно набрать лишний вес. Тем не менее диетологи назвали тесто, которое представляет наименьший вред для фигуры.
В канун пандемии наиболее актуальными становятся вопросы, связанные с медициной. Учитывая, что при посещении поликлиник и больниц, мы часто получаем отказы в приеме специалистов, в предоставлении полагающихся бесплатно и при наличии показаний услуг (исследований), в назначении эффективных, а не дорогостоящих лекарственных препаратов, то крайне важно чётко знать свои права.
Детские урологи в израильских медицинских центрах обеспечивают полную диагностику и лечение всего спектра урологических заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, дневное и ночное недержание мочи. Специалисты детской урологии могут выявить и устранить простые и сложные формы расстройств мочевого тракта у детей, в том числе проблемы с почками, мочеточником, мочевым пузырем и уретрой.
Появились неприятные ощущения, а порой даже и боли в загрудинной области. Известно, что это, как минимум, предвестник заболевания сердечно-сосудистой системы. Прошёл обследование у кардиолога, и мне в качестве профилактики помимо всего прочего посоветовали употреблять квашеную капусту и пить сок из этого продукта, проще говоря, рассол. Однако, как известно, рассол полезен после бурного возлияния, проще говоря, с похмелья, но никогда не доводилось слышать, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть, честно говоря, сомнения по поводу рекомендаций врача. Сергей Солопчук
В ежедневной суете и круговерти мы слишком мало внимания уделяем своему здоровью. Дела, заботы, подготовка к дачному сезону – все это отодвигает на задний план советы врачей и доводы здравого смысла. И вот наступает момент, когда становится очевидной истина: необходимо поддерживать себя. Можно быть здоровым, сильным, счастливым.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям о самом частом диагнозе при заболеваниях позвоночника.
В настоящее время в прямом смысле этого слова опасаешься уже любого чиха. Как своего, так и чужого. И вот это случилось! Нос у меня заложило, и он «потёк». Температура поднялась до 38, 2. Меня стал колотить озноб. Левая сторона лица как будто онемела, а боль стала отдаваться в висках. То есть многие из симптомов стали напоминать те, о которых сейчас постоянно трубят из «каждого утюга». В больницу самому при разного рода простудных проявлениях идти не рекомендуют, поэтому вызвали врача на дом. Диагноз, которого сейчас все боятся, – не подтвердился. Можно сказать, что у меня «отлегло». Проведя необходимые процедуры, медики сказали, что у меня одна из разновидностей синусита – гайморит. И нужно предельно внимательно отнестись к лечению. Это правда? Андрей Труфанов
Второе место по числу смертей от онкологических заболеваний занимают раковые опухоли желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным около 55% случаев злокачественных образований в ЖКТ диагностируется на I-II стадиях, до 50% - на III-IV. Данные ВОЗ подтверждают ежегодное число летальных исходов – 750 тыс. человек.
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