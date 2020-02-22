Свекла очень полезна. Поэтому давайте почаще ее готовить

Что вы умеете готовить из свеклы? Борщ, свекольник и винегрет? Не густо. Пора освоить новые блюда!
Лучше всего свеклу запекать в духовке, так она сохраняет цвет и сладость
Если попросить навскидку назвать самые популярные блюда из свеклы, первым ответом будет, конечно, борщ, а потом – винегрет. Затем можно припомнить селедку под шубой и холодный свекольник. Ну, еще салат с черносливом и грецкими орехами.
Не густо. Тем не менее, представить какой-то другой суп со свеклой, кроме борща, или горячий гарнир из этого корнеплода – довольно затруднительно.
Свекла доминирует во всех сочетаниях: во-первых, цветом, во-вторых, настойчивым сладковатым вкусом. Кстати, благодаря яркому цвету именно свекла является самым популярным из натуральных пищевых красителей.
Для получения концентрированной краски мелко натертую сырую свеклу уваривают в сахарном сиропе (соотношение свекла-вода-сахар – 1:1:1) в течение часа, потом добавляют грамм лимонной кислоты, процеживают – и вот краситель насыщенного бордового цвета готов. Им можно красить тесто для пасты, кремы, соусы, глазурь, прохладительные напитки, мороженое и другие десерты.
Свекольным соком подкрашивают даже рисовый уксус и маринованный имбирь. Свеклу для цвета и сладковатого привкуса добавляют в закусочный хрен. Существуют и варианты квашения капусты при участии свекольного сока.
А еще из свеклы делают прекрасный летний напиток – свекольный квас. В сравнении с хлебным квасом, он довольно диетичен, поскольку не требует обязательного добавления дрожжей и даже сахара: в самой свекле содержится достаточное количество сахара, чтобы начался процесс брожения.
Для приготовления такого кваса сырая очищенная от кожуры свекла режется на некрупные дольки и заливается чистой водой комнатной температуры (соотношение 1:1,5). Чтобы ускорить процесс, можно добавить горстку изюма. Оставьте свеклу на двое суток для брожения (без изюма – дольше: порядка недели), затем процедите, укупорите в бутылки и дайте еще сутки созреть в холодильнике.
Варианты салатов из свеклы не ограничиваются винегретом и селедкой под шубой.
Во-первых, прекрасна просто запеченная в кожуре, а затем очищенная и мелко нашинкованная свекла с добавлением чеснока и классической салатной заправки: уксус, масло и соль. Такой салат можно считать основой и создавать различные варианты, добавляя тертый сыр, рубленое вареное яйцо или тертое яблоко.
С участием свеклы можно приготовить даже суп-пюре. Для этого ее надо запечь отдельно, а в бульоне, или на воде, сварить овощи: картофель, морковь, сельдерей. Затем все это смешивается блендером уже со свеклой. Не забудьте при подаче добавить зелень и сметану.
Сырую свеклу можно нарезать тонкой соломкой, как морковь по-корейски, замариновать в уксусе или лимонном соке, оставить на несколько часов, а потом добавить соль и оливковое масло.
Свеклу можно и варить целиком, и пассеровать уже мелко нарезанную, но самый лучший вариант ее приготовления – это запекание в кожуре на среднем огне в духовке.
Вам потребуется 40–60 минут в зависимости от величины свеклы. Дайте блюду остыть, не вынимая из духовки. Если вы торопитесь – можно вынуть сразу и подержать под струей холодной воды. Такая свекла годится и для салатов, и для супов: она лучше сохраняет цвет и природную сладость.
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