С чего начинается хороший день? С вкусного и полезного завтрака 

Полноценный завтрак – залог здорового питания. Он дает запас энергии на добрую половину дня и позволяет не переедать вечером. Выберите подходящий вариант для себя.

Есть множество вариантов полезных завтраков

Не стоит игнорировать завтрак в целях соблюдения диеты и снижения веса. Так вы только навредите здоровью, да, и в достижении стройности не преуспеете.

Каши

Каша – классическое утреннее блюдо. Крупы могут быть любые, не стоит только усердствовать с манкой. Низкокалорийной эту крупу не назовешь, и клетчатки в ней совсем немного.

Если вам по вкусу молочные каши – разводите цельное молоко пополам с водой. Во-первых, это снизит калорийность блюда. Во-вторых, такую кашу легче сварить: меньше шансов, что она прикипит или убежит.

1. Если вы предпочитаете цельную крупу, то с овсянкой или перловкой утром возиться долго. Зато рис круглых сортов варится быстро.

Не берите только длинные сорта, коричневый рис, и рис, обработанный паром. Они трудно развариваются и лучше подойдут для гарниров.

Молочную рисовую кашу хорошо дополнят сухофрукты. Их можно добавлять при варке за пять минут до готовности.

Также из цельных круп хороша пшенка.

2. Из дробленых круп для завтрака отлично подойдут кукурузная крупа, гречневый продел, пшеничная и ячневая крупы.

Варятся они 15 минут на медленном огне. Для средней вязкости каши на 250 граммов воды (или молока) надо взять три столовых ложки крупы.

3. Самый простой и быстрый вариант утренней каши – это хлопья. Две-три минуты – и каша готова. Хлопья сейчас встречаются на любой вкус: не только овсяные, но и ржаные, пшеничные, ячменные, гречневые, рисовые и пшенные. Можно остановиться на одном виде, а можно сварить ассорти.

Речь, разумеется, идет о хлопьях без сладких добавок: сахара, сиропа и прочих наполнителей. Стоит помнить об этом, изучая информацию на этикетке.

Хлопья хороши тем, что их можно не варить вовсе, а просто залить кипятком или горячим молоком, добавить сухофрукты, ягоды или свежие яблоки – и вот завтрак готов.

4. Любители «мюсли» – могут приготовить их сами, а не покупать магазинные с большим содержанием сахара.

На сухой сковородке (без масла!) подсушите хлопья, которые вам нравятся, добавьте орехов и сухофруктов. Перед тем, как подать на стол, залейте молоком.

Яйца

Яйца – второй по популярности вариант завтраков после каш. Забудем про яичницу с беконом и помидорами. Зачем с утра пугать желудок жареной пищей? Возможны более диетические варианты и не менее любопытные варианты.

5. Яйца-пашот. Вскипятите в кастрюле воду, добавьте немного уксуса или лимонного сока, яйцо предварительно разбейте в чашку.

При помощи ложки закрутите кипящую воду в воронку и аккуратно вылейте туда яйцо. Варите полторы минуты. При подаче – соль, разноцветный перец грубого помола и свежая зелень.

6. Другой вариант – яйца-кокот. Для приготовления этого блюда вам понадобятся кокотницы – металлические или керамические формочки небольшой емкости (примерно 100 мл), круглой формы и с длинной ручкой. Обычно в них готовятся жюльены.

Помимо яиц, можно добавлять сыр, грибы, лук, зелень. Нарежьте ингредиенты тонкой соломкой, залейте яйцом – и поставьте в нагретую до 130–140 градусов духовку на три-четыре минуты.

7. Омлет. Его тоже не стоит жарить. Омлет можно приготовить:

а) в микроволновке,

б) в духовке,

в) на паровой бане.

Для приготовления омлета на одной яйцо приходится столовая ложка молока. Затем нужно добавить щепотку соли, тщательно взбить, вылить в форму и запечь (как вариант – поставить на паровую баню).

Порционный омлет из одного яйца готовится в микроволновке в пиалке за две минуты.

Кисломолочные продукты

8. Магазинные йогурты с обилием сладких наполнителей могут быть вкусны, но едва ли полезны. А простой йогурт без добавок – это скучно.

Зато можно взять «скучный» йогурт без наполнителей, ряженку или кефир и смешать в блендере с бананом, яблоком, орехами, зерновыми хлопьями или с горсткой замороженных ягод. Подойдут вишня, клубника, черника, малина.

9. Любите сырники, но не хочется завтракать жареной пищей? Приготовьте из такого же теста ленивые вареники!

Смешайте творог, муку, яйцо, соль и сахар, раскатайте полученное тесто колбаской, нарежьте шариками – и отварите пять минут в кипящей воде.

10. Не представляете свой завтрак без бутербродов? Возьмите вместо свежего хлеба или тостов цельнозерновые хлебцы. Вместо масла, сыра или колбасы – намажьте на бутерброд смесь творога со свежей рубленной зеленью. Очень вкусно!

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Источник: takzdorovo.ru