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Простудились? Кофе лучше пока не пить, считает эксперт
|По инф. pnp.ru
|04 Апреля 2020 г.
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Чай и кофе могут замедлить процесс выздоровления человека от простуды или гриппа из-за обилия кофеина. Об этом рассказала эксперт Ольга Кашубина.
При температуре лучше пить что-то без кофеина
«В простудном состоянии я бы рекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон — лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», — рассказал специалист.
Кроме состава напитка, важна еще его температура. Пить что-то обжигающее совсем необязательно, считает Ольга Кашубина. «Если больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, если мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно», - пояснила Кашубина.
Она напомнила, что напитки сами по себе не могут излечить болезнь, а лишь ускорить или замедлить выздоровление. Подобрать подходящее лечение заболевшему поможет лишь врач.
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