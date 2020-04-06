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Пробиотики - прекрасная помощь иммунитету. А где их взять?
По инф. "Российской газеты"   
06 Апреля 2020 г.
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"РГ" информирует: врачи дали рекомендации, как укрепить иммунитет и кишечник без лекарств.

Пробиотики - прекрасная помощь иммунитету. А где их взять?

Для поддержания здоровой флоры кишечника и активирования защитных механизмов организма, необходимых для противостояния бактериям и вирусам, медики рекомендуют обратить особое внимание на пробиотическую пищу.

Так, получить ценные пробиотики - живые полезные бактерии - можно не только из специальных препаратов, но и с помощью доступных продуктов.

Один из них, традиционно, натуральный йогурт. Важно, чтобы продукт не содержал сахара и прочих ненужных добавок, а также был недавно произведенным - чем он свежее, тем больше в нем молочнокислых бактерий, способствующих нормальному функционированию кишечника. Также много пробиотиков в свежем органическом кефире.

Из закусок специалисты рекомендуют кимчи и квашеную капусту. Продукты дают, помимо прочего, необходимые для крепкого иммунитета витамины и ценную для кишечника клетчатку.

Еще один способ добавить пробиотики в рацион - употребление домашних соленых огурцов.

Являются пробиотической пищей и некоторые сыры. В частности, содержат живые молочнокислые бактерии чеддер, гауда, моцарелла и пармезан.

 

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