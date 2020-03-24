Полезная альтернатива: на что можно заменить привычные продукты?

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"РГ": насколько нужно и полезно заменять любимые продукты так называемыми безвредными или низкокалорийными? Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Некоторым вредным продуктам можно вполне найти замену
В списке продуктов, разрушительно влияющих на организм, одно из первых мест занимает сахар. Как пояснила эксперт, ссылаясь на статистические данные, каждый третий россиянин, которому за сорок, страдает сахарным диабетом или имеет инсулинорезистентность - предвестник недуга. Но так любимый многими вкус сахара можно получить, заменив его на другой продукт - стевию, который намного безопасней.
Существует безвредная альтернатива и для кофе. В отличие от него, цикорий не влияет негативно на давление, а, кроме того, содержит инулин или растворимую клетчатку, дающий положительный эффект для пищеварения в целом, и, более того, этот напиток снижает риск развития рака прямой кишки.
А вот заменять коровье молоко на растительное диетолог не советует, ведь молочные продукты - основной источник кальция, так необходимого для костей и зубов. Это целесообразно лишь для тех, кто страдает непереносимостью первого и имеет соответствующий врачебный диагноз. Важно знать, что взрослому человеку для пользы хватит одного-двух стаканов молока в день, иначе возможно расстройство пищеварительной системы. Что касается других молочных продуктов, например, творога или кефира, они должны быть нежирными, но не полностью обезжиренными.
Из продуктов вообще лучше отказаться от белого хлеба, который повышает уровень сахара в крови не меньше сладостей. Полезен цельнозерновой хлеб и хлебцы.
По мнению Марины Макиш, нет разницы между употреблением в пищу куриных и перепелиных яиц. Здесь можно выбирать, что нравится.
В сравнении со сливочным маслом, топленое не хуже и не лучше его, просто оно больше подходит для жарки. Сливочное же начинает быстро гореть, выделяя канцерогены. В тоже время при самом получении топленого масла частично разрушается витамин А, поэтому делать с ним бутерброд не стоит.
Черный и зеленый чай также не "соперники" по своим полезным свойствам, так как оба обладают антиоксидантным эффектом и содержат повышающие тонус дубильные вещества. По этой причине их желательно пить утром и днем, а вечером лучше заменить на напиток с ромашкой или другие травяные чаи с успокаивающим эффектом.
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Удивительную вещь мне довелось услышать от врачей. Они сказали, что для нормализации уровня холестерина необходимо употреблять небольшой кусочек сала. И ещё желательно с чесноком! Но ведь сало считается жирным продуктом. А тут говорят о пользе. Кроме того, медики употребили словосочетание «диетический продукт». Вообще в гол
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