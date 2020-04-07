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Похудеть на диете можно, а вот удержать результат...
По инф. "Российской газеты"   
07 Апреля 2020 г.
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Популярные диеты для снижения веса эффективны, но недолго. Их действие на организм человека заканчивается примерно через год, сообщает "РГ".

Похудеть на диете можно, а вот удержать результат... 

Многие диеты дают результат, но его не удается сохранить

Ученые из Канады, Китая и США провели анализ 121 работы на эту тему, в которых использовались данные о 22 тысячах участников с лишним весом или ожирением. Их выводы опубликованы в The BMJ.

Сегодня нет единого мнения, какая из известных диет наиболее результативна. Понятно, что вес может снизить дефицит калорий. Для этого нужно учитывать количество потребляемой пищи и затрачиваемую энергию. Но при отдельных нарушениях обмена веществ похудеть можно и на низкоуглеводной диете.

Эффективность любой диеты должна оцениваться не только по потере килограмм и стройности, но и длительности такого результата. Ученые проанализировали исследования о 14 популярных диетах, рассчитанных примерно на полгода, и разделенных на низкоуглеводные, с низким содержанием жиров и сбалансированные.

Каждое исследование имело контрольные группы или участников, придерживающихся обычного для них режима питания. Работы содержали информацию о здоровье участников по прошествии года после смены питания, в том числе о влиянии диеты на кровяное давление, концентрацию липопротеинов высокой и низкой плотности и C-реактивный белок плазмы крови, повышающийся при воспалении.

Эффект всех этих диет через полгода особо не отличался. Но через год он практически терялся - в плане веса и параметров здоровья сердечно-сосудистой системы, за исключением так называемой средиземноморской диеты, при которой результат работы сердца и сосудов после смены питания сохранялся.

Значит, как считают авторы исследования, необходимо больше внимания уделять не выбору диеты, а сохранению ее результата.

 

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