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Почему надо есть чечевицу? Давайте разберемся
Соколова Нина Владимировна, врач-фитотерапевт, ayzdorov.ru   
08 Марта 2020 г.
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ded est

Чечевица – это распространенная зернобобовая культура, которая произрастает в стручках. Она может иметь различный окрас: коричневый, черный, зеленый, красный. По сравнению с сушеными бобами, чечевица готовится гораздо быстрее. Стоимость чечевицы не высока, а белка в ней содержится много. Поэтому ее относят к ценным продуктам питания и активно употребляют во всем мире.

Почему надо есть чечевицу? Давайте разберемся

Все разновидности чечевицы очень полезны для здоровья

Польза чечевицы для здоровья

Чечевица полезна для организма, так как содержит до 25% белка (в сухом виде, после отваривания, из-за набора воды, белок составляет 8-9% на 100 грамм). Он полностью усваивается желудочно-кишечным трактом. Чечевица является источником триптофана. Эта аминокислота стимулирует в организме процессы выработки гормона счастья – серотонина. Кроме того, в составе чечевицы много фолиевой кислоты, железа и клетчатки.

Чечевицу можно назвать лидером по содержанию фолиевой кислоты. Достаточно 200 г бобовых, чтобы перекрыть суточную потребность организма в витамине В9.

Термическая обработка не приводит к значительным разрушениям витаминов и минералов. Поэтому продукт сохраняет полезные свойства для организма человека.

Чечевица – это ценный продукт питания, который помогает справиться с проблемой лишнего веса, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов. Ее регулярное употребление благоприятным образом отражается на состоянии кожных покровов и волос. Человек становится энергичнее, перестает быстро уставать. У него стабилизируется масса тела.

Защита сердца и снижение холестерина

Вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы снижается при регулярном употреблении в пищу чечевицы. Это объясняется сразу несколькими ее свойствами.

Во-первых, чечевица является источником фолиевой кислоты. Его дефицит в организме повышает вероятность поражения сердца и сосудов, так уровень гомоцистеина начинает увеличиваться. Регулярное употребление чечевицы позволяет контролировать его содержание крови.

Во-вторых, белки из чечевицы обладают способностью блокировать ангиотензин I. Это вещество трансформируется в фермент АСЕ, который приводит к патологическому сужению сосудов и способствует повышению уровня артериального давления. Опыты на крысах подтвердило тот факт, что чечевица значительно может снижать давление при гипертонии.

Одно 8-недельное исследование с участием 48 людей с ожирением, страдающих диабетом 2 типа, обнаружило, что употребление одной чашки (60 г) чечевицы каждый день повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и значительно снижает уровни «плохого» холестерина ЛПНП и триглицериды

При сахарном диабете

Люди, страдающие сахарным диабетом, должны употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами. В чечевице содержатся такие углеводы, которые не приводят к резкому увеличению уровня сахара в крови. Они хорошо усваиваются организмом, но не представляют для него опасности. Кроме того, полифенолы в чечевице также могут снизить уровень сахара в крови и тут дело не в низком количестве углеводов. Поэтому диабетикам можно употреблять чечевичный хлеб и другую выпечку.

За счет того, что чечевица имеет низкий гликемический индекс, сахара не усваиваются быстро. Кроме того, продукт способствует быстрому восстановлению поврежденных тканей, которые у людей с диабетом регенерируют в течение долгого времени.

Наконец, употребление чечевицы может помочь снизить общее потребление пищи. Они очень насыщают и, поддерживают постоянный уровень сахара в крови, что очень важно, чтобы не чувствовать голода длительное время.

Борьба с усталостью

Нехватка в организме железа становится причиной повышенной утомляемости. Особенно остро это ощущают женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Одна порция отварной чечевицы позволяет восполнить потребности организма в железе на треть. О пользе этого микроэлемента много говорить не нужно. Всем известно, что железо принимает непосредственное участие в процессе доставки кислорода ко всем органам. Если человек не испытывает гипоксии, то он остается бодрым в течение всего дня.

Профилактика рака

Известно, что некоторые из полифенолов в чечевице, такие как процианидин и флаванолы, обладают сильным антиоксидантным, противовоспалительным и нейрозащитным действием. В этом же докладе говорится, что при тестировании в лаборатории, полифенолы в чечевице смогли остановить рост раковых клеток, особенно на раковых клетках кожи.

Еще одно исследование доказало противоспалительный эффект чечевицы, она стимулирует выроботку циклооксигеназы-2.

Клетчатка, содержащаяся в чечевице, помогает не допустить развития колоректального рака.

При беременности

В одной порции чечевицы (200 грамм) содержится практически суточная норма фолиевой кислоты. Она крайне необходима женщинам, вынашивающим ребенка, так как от нее зависит здоровье будущего малыша.

В день беременные женщины могут потреблять около 50 г бобовых. Переедать чечевицу не следует, так как она может привести к нарушениям в процессах переваривания пищи, спровоцировать запор, вздутие живота или тошноту.

Чечевица полезна для беременных женщин не только из-за высокого содержания в ней фолиевой кислоты. Она помогает избежать развития анемии, не позволяет артериальному давлению резко повышаться или понижаться, а также улучшает процессы кроветворения.

Хотя употреблять чечевицу будет будущая мама, пользу от этого продукта получит ее ребенок. Продукт помогает правильному формированию сердечно-сосудистой и нервной системы у плода.

Предотвращает атеросклероз

В чечевице содержатся антиоксиданты, которые снижают риск повреждения сосудов атеросклеротическими бляшками. Они нейтрализуют свободные радикалы, не давая им уничтожать здоровые клетки.

Какая чечевица более полезна?

Существует 5 разновидностей чечевицы:

Красная. Она быстро варится, а после термической обработки не слипается, оставаясь рассыпчатой. Ее используют для приготовления пюре и супов. Красная чечевица обладает насыщенным ароматом и запахом. Ее нужно включать в меню людям, страдающим анемией.

Зелёная. Такая чечевица не успевает дозреть, так как собирать ее начинают раньше. Она не разваривается, сохраняя свою форму после термической обработки. Ее нужно употреблять в пищу людям с пиелонефритом, гепатитом, ревматизмом, холециститом и гипертонией. Допускается употреблять зеленую чечевицу пациентам с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.

Коричневая. Это самый распространенный вид чечевицы. Она имеет ореховый привкус и аромат, поэтому ее часто используют для приготовления выпечки и десертов. С ней варят супы, добавляют ее в салаты. Полезна коричневая чечевица людям с туберкулезом, с хрупкими костями, с болями в мышцах и болезнями органов дыхания.

Черная. Внешним видом она напоминает рассыпчатую икру. Зерна не развариваются, хорошо сохраняют форму. Ее используют для приготовления супов, а также подают в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Полезна такая чечевица людям с заболеваниями органов пищеварительной системы.

Французская. Еще такой вид чечевицы называют «пюи» по аналогии с городом, в котором ее выращивают. Во время варки бобовые отлично держат форму, обладают приятным вкусом и ароматом. Эта чечевица имеет зеленый цвет, но сами зерна довольно мелкие.

Чечевица – это один из немногих продуктов, которые обладают способностью не накапливать в себе вредные вещества. Поэтому ее можно считать экологически чистой пищей, независимо от того, где она произрастала.

Маски для лица из чечевицы

Чечевица позволяет избавиться от мелких морщин, улучшить цвет лица, сделать кожу упругой и здоровой. Это возможно благодаря богатому витаминному составу продукта.

Рецепты приготовления масок на основе чечевицы:

Омолаживающая маска. Для ее приготовления потребуются зеленый сорт чечевицы. Продукт перемалывают в кофемолке и смешивают со сметаной в равных пропорциях. Накладывают маску на лицо на 20 минут, после чего убирают ее ватным диском, смоченном в чайной заварке.

Для избавления от жирного блеска готовят маску на основе меда, яичного белка и отварной чечевицы. Все компоненты смешивают и наносят на кожу на 15 минут. По истечении указанного времени нужно смыть состав водой.

Увлажняющая маска. Для ее приготовления отваривают чечевицу, в которую добавляют теплое молоко и оливковое масло. Наносят маску на лицо на 20 минут, после чего смывают водой.

Противопоказания и вред чечевицы

Чечевица может нанести вред здоровью, так как в ней содержатся антинутриенты. Эти вещества присутствуют во всех бобовых. Они ухудшают работу органов пищеварительной системы, так как затрудняют всасывание питательных соединений в кишечнике.

Лектины. Они содержатся в чечевице. Эти белки не расщепляются под воздействием пищеварительных ферментов и негативным образом влияют на кишечник. Если они потребляются в избытке, они могут нарушить кишечный барьер и увеличить кишечную проницаемость. Чтобы избавиться от лектинов. Чечевицу нужно варить при температуре 100 °C не мене 10 минут, либо можно замочить на ночь её, а на утро слить воду.

Но в тоже время, лектины могут обладать противораковыми и антибактериальными свойствами.

Сапонины. Они наносят такой же вред организму, что и лектины.

На сегодняшний день ученые так и не пришли к единому мнению, вредны ли для человека сапонины, содержащиеся в бобовых культурах.

FODMAPs – это моно-, ди- и олигосахариды. Их организм усваивает с трудом, поэтому употребление чечевицы и других бобовых приводит к усиленному газообразованию. У каждого человека имеется собственный порог чувствительности к сахаридам. Поэтому не всем пациентам с нарушениями в работе органов ЖКТ можно употреблять чечевицу.

Чтобы уменьшить уровень веществ, которые приводят к избыточному газообразованию, чечевицу нужно вымочить. Однако полностью избавить бобовые от этих соединений не удастся.

Фитиновая кислота. Это вещество препятствует нормальному усвоению железа, кальция и цинка из продуктов питания. Особенно опасна фитиновая кислота для вегетарианцев. Чтобы уменьшить ее содержание в бобовых, их нужно перед варкой вымачивать, либо проращивать.

Пурины. Если их в организм с продуктами питания будет поступать слишком много, то у человека могут возникнуть проблемы с работой почек, а также случится сбой в обменных процессах.

В целом, длительное употребление чечевицы в пищу может привести к нарушению в работе мочевыделительной системы и даже спровоцировать мочекаменную болезнь.

Если у человека имеется склонность к отложению солей в суставах и к геморрою, то употреблять чечевицу нужно с осторожностью. Не включают ее в меню люди, страдающие язвой желудка, панкреатитом и колитом.

Гиперкалиемия грозит людям, которые слишком часто и в больших количествах употребляют чечевицу. Проявляется заболевание такими симптомами, как: усталость, перебои в работе сердца, онемение конечностей, рвота.

Источник: www.ayzdorov.ru

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