 Не просто закуска, а целебный продукт

Появились неприятные ощущения, а порой даже и боли в загрудинной области. Известно, что это, как минимум, предвестник заболевания сердечно-сосудистой системы. Прошёл обследование у кардиолога, и мне в качестве профилактики помимо всего прочего посоветовали употреблять квашеную капусту и пить сок из этого продукта, проще говоря, рассол. Однако, как известно, рассол полезен после бурного возлияния, проще говоря, с похмелья, но никогда не доводилось слышать, что он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть, честно говоря, сомнения по поводу рекомендаций врача. Сергей Солопчук

Ферментированные продукты полезны для пищеварения и иммунитета

Сразу же сообщу: коллега, который дал рекомендации автору письма, совершенно прав. Квашеная капуста – очень полезный продукт в целом и для сердца и сосудов в частности. Витамины и другие вещества помогают снижению уровня холестерина, участвуют в растворении холестериновых бляшек, образующихся на стенках сосудов. Сок, который больше известен как рассол, частенько может идти дополнением и имеет практически те же самые полезные свойства. Рекомендуемая доза – стакан в день. Речь идёт именно о тех, у кого есть угроза сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, можно сказать, что этот продукт необходим не только для профилактики, но и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями.

Справедливости ради следует отметить, что рассол квашеной капусты характеризуется большой кислотностью, поэтому при болезнях пищеварительного тракта необходимо проконсультироваться со специалистом. В таком напитке обнаружено много солей и органических кислот, поэтому при язве, гастрите с высоким показателем кислотности, панкреатите от такого продукта следует отказаться.

Также при подобных заболеваниях, особенно в острых фазах, противопоказан не только сок, но и сама квашеная капуста.

Зато рассол обычно спокойно употребляют при сахарном диабете. Это даже чаще полезно, нежели вредно.

Поэтому совершенно однозначно можно сказать, что квашеная капуста - продукт очень питательный, вкусный, полезный, целебный. И её пользу в лечебных целях очень часто недооценивают, периодически предпочитая её только как один из видов закуски.

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По инф. argumenti.ru

