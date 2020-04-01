Идеальные "женские" продукты - это какие?

Диетологи назвали продукты, необходимые для здоровья женщин.

Женщинам полезны продукты с фитоэстрогенами

Некоторые продукты должны быть в рационе каждой женщины, чтобы поддерживать ее организм нужными витаминами и микроэлементами, пишет «Доктор Питер». Среди них диетологи называют брокколи, красную фасоль, свеклу и ряд других продуктов.

Включать их в свой рацион особенно важно в период менструаций, беременности или менопаузы. В брокколи и цветной капусте содержится калий, который поддерживает упругость кожи. А еще крестоцветные представляют собой целый комплекс из фитоэстрогенов, коллагена и витаминов, который улучшает состояние волос. А большое количество витамина С в них снижает риск развития остеопороза и переломов бедра у пожилых женщин.

Употребление цельнозерновой пищи также снижает риск развития ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузе. А в бобовых много эстрогена — это гормон, напрямую влияющий на фертильность и сексуальность женщины. Поэтому в блюда стоит добавлять нут, красную фасоль и зеленый горох.

Орехи, авокадо, фрукты и овощи — все это идеальные «женские» продукты.

К примеру, свекла богата витамином B, который важен в развитии тканей — это особенно нужно беременным. А более взрослым женщинам калий в свекле позволяет снизить артериальное давление.

Во время критических дней девушкам стоит налегать на продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: это лосось, тунец, треска и сельдь.

А еще, по словам диетологов, на сладкое представительницам прекрасного пола лучше выбрать темный шоколад. Один эксперимент продемонстрировал, что у женщин в преклонном возрасте, которые каждый день ели по несколько кусочков темного шоколада, снижался риск развития сердечной недостаточности.

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По инф. rosbalt.ru