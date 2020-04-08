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Что нужно изменить в питании, чтоб уберечься от рака груди?
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2020 г.
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onko

Ученые узнали, какая диета спасет от рака груди.

Что нужно изменить в питании, чтоб уберечься от рака груди? 

Растворимая клетчатка в питани снижает риск онкологии

Развитию рака молочной железы препятствует диета с высоким содержанием клетчатки. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в США и Торонтского университета в Канаде, выдержки из исследования опубликованы в журнале Cancer.

Специалисты проанализировали данные 20 исследований и установили, что женщины, придерживающиеся диеты с большим количество пищевых волокон, независимо от возраста, имели на 8% ниже риск развития онкологического заболевания по сравнению с теми, кто использовал стандартный набор продуктов. При этом важную роль играла растворимая клетчатка. Оказалось, что количество растворимых волокон в рационе обратно пропорционально риску развития рака молочной железы.

Пищевые волокна снижают риск развития рака молочной железы, заключили ученые. Однако с действием каких именно механизмов связан это связано, пока не ясно. Для этого экспертам нужно провести специальные клинические исследования.

В списке продуктов с высоким содержанием клетчатки — отруби: пшеничные, ржаные, рисовые и овсяные, капуста и зеленые листовые овощи, ягоды, бобовые, грибы, фрукты, миндальные орехи, какао.

 

По инф. rosbalt.ru

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