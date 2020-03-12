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Хорошая новость для любителей сала: продукт и в самом деле полезный
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Врачи признали сало кладезем витаминов.

Хорошая новость для любителей сала: продукт и в самом деле полезный

Сало в умеренных количествах укрепляет сосудистые стенки и защищает от атеросклероза

Сало может принести неоценимую пользу всему организму, поэтому в умеренных количествах его употреблять можно и даже нужно.

Так, небольшой кусочек сала поможет восполнить суточный запас арахидоновой кислоты, которая необходима для работы мозга, почек и сердца.

Кроме того, свиной жир богат антиоксидантами, помогающими в борьбе с онкологией и холестерином.

Другая страшная болезнь — диабет — также пасует перед салом, в котором содержится много витамина А, улучшающего работу поджелудочной железы.

Среди других приятных бонусов — нормализация сна, укрепление иммунной системы и ускоренная регенерация клеток организма. Все это замедляет процесс старения и поддерживает организм в тонусе.

Однако стоит помнить об умеренности употребления сала и при необходимости консультироваться с врачом.

По инф. rosbalt.ru

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