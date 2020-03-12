Хорошая новость для любителей сала: продукт и в самом деле полезный

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Проблемы со слухом возникают не только у людей преклонного возраста. Причем у жителей мегаполиса есть для этого дополнительная причина: множество шумов вокруг. Поэтому иногда слух снижается даже в школьном возрасте.
После успешных испытаний самый миниатюрный портативный кардиограф весом всего 9 грамм признан медицинским изделием. Это значит, что кардиофлешка ECG Dongle позволяет получить данные о работе сердца. Сохраненную в смартфоне ЭКГ можно отправить электронной почтой своему лечащему врачу или расшифровать в приложении.
Не успел в России начаться Великий пост, как международная команда исследователей во главе с молекулярным биологом Хуаном Карлосом Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии опубликовала в научном журнале Cell любопытные данные.
У меня сильно разболелся локоть. Причём совершенно точно помню, что никаких травм не получал. Не было ни драк, ни падений, ни ушибов. Однако выступила краснота, порой поднимается температура, сустав периодически опухает. Боль-то проходит, но облегчение наступает всё реже и реже. Иной раз руку не могу нормально «пристроить» даже во время сна. Говорят, что это результат каких-то патологий, особенно учитывая возраст (мне недавно исполнилось 50 лет). В чём конкретно может быть причина? Николай Онищенко
Чечевица – это распространенная зернобобовая культура, которая произрастает в стручках. Она может иметь различный окрас: коричневый, черный, зеленый, красный. По сравнению с сушеными бобами, чечевица готовится гораздо быстрее. Стоимость чечевицы не высока, а белка в ней содержится много. Поэтому ее относят к ценным продуктам питания и активно употребляют во всем мире.
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его уменьшить.
Минздрав разработал форму индивидуального дневника наблюдений за пожилыми пациентами на дому для частных медорганизаций. Соответствующий проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.