А как ваш завтрак? Полезный или не очень?

На первое место вынесена традиционная овсянка. Это сделано не случайно: эксперт обращает внимание на высокое содержание в этой каше бета-глюканов. По словам Зинаиды Медведевой, они являются полезным подвидом клетчатки и долго поддерживают чувство насыщения. Полезную овсянку нужно готовить без сахара и с минимальной обработкой крупы. Варить ее рекомендуется на воде, а заправлять - растительными маслами. Готовые каши из пакетиков для здорового завтрака не подойдут.
Лидер среди полезных завтраков - натуральная овсянка
Однако "зацикливаться" только на одной правильной овсянке тоже не стоит. Специалисты советуют чередовать разные утренние каши или варить их из смеси разных круп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Только лучше обойтись без манной и пшенной круп с высоким гликемическим индексом.
Второе место эксперты отдают фруктам на завтрак. Ученые доказали, что они помогают поддерживать стабильный вес и обеспечивают организм витаминами и клетчаткой. Но специалисты советуют больше налегать на груши и яблоки, а не на сладкие виноград, бананы или дыни. Также из фруктов можно делать необычные салаты, добавляя к ним овощи.
Третье место занял белковый завтрак, который тоже приносит пользу. Его можно приготовить, например, из яиц и рыбы, и добавить чечевицу и бобовые. Как отмечает Зинаида Медведева, от одного яйца в день холестериновых неприятностей быть не должно.
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