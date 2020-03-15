Для всех пример: диетологи узнали, чем питаются президенты

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"РГ" пишет: эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, чем питаются мировые лидеры. Под микроскопом оказался рацион президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Не все мировые лидеры отличаются здоровыми привычками в питании
Как пишет испанская газета El Confidencial, образ жизни политических лидеров, их кулинарные предпочтения, а также занятия спортом могут оказывать влияние на экономику и общественную жизнь, сказаться на питании населения, показателях избыточного веса и даже продолжительности жизни.
Диетологи отмечают, что российский лидер в свои 67 лет находится в завидной форме - благодаря интенсивным физическим нагрузкам и продуманному рациону.
Начинает Путин свой день по возможности с плавания и занятий в спортзале. На завтрак он выбирает яйца, гречневую кашу с просом и медом, фрукты и сухофрукты, а завершает день кефиром. В своем рационе он отдает предпочтение постному мясу, рыбе жирных и нежирных сортов, а вот алкоголя избегает.
Трамп, несмотря на увлечение фастфудом, к удивлению диетологов, также находится в хорошей для своих 73 лет форме. Его рацион основан на бургерах, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, газировке и выпечке. Вместе с малоподвижным образом жизни это привело к тому, что американский президент имеет проблемы с холестерином и легкую форму ожирения. А увлечение газировкой грозит ему диабетом, проблемами со сном и пищеварением, предупреждают эксперты. Так что следовать его примеру специалисты не советуют. Тем более, что в США от ожирения и так страдает более трети населения.
Меркель лишь в последние годы включила в свой рацион большое количество фруктов и овощей, а также продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. После перелома тазовой кости в 2014 году она набрала вес, и такая диета позволила довольно быстро сбросить лишние килограммы. Вместе с тем она предпочитает сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и пиво, которые содержат много насыщенных жиров и калорий. А вот заканчивает она свой день правильно - легким овощным ужином. При этом ей удается выделить для сна достаточно времени, чтобы организм справился с полученной за день нагрузкой и восстановил силы.
Испанский премьер самый молодой среди выбранных диетологами для исследования политиков. Санчес пьет не больше двух чашек кофе в день, стремится питаться продуктами, не подвергавшими переработке, и занимается спортом как минимум три раза в неделю. Он придерживается средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы. Питается он трижды в день, плотно завтракает, чтобы зарядиться энергией, и никогда не пропускает ужин. А в перерывах между основными приемами пищи ест фрукты.
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"РГ" пишет: эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, чем питаются мировые лидеры. Под микроскопом оказался рацион президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
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