Ученые доказали: Пост действительно приносит пользу здоровью

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Не успел в России начаться Великий пост, как международная команда исследователей во главе с молекулярным биологом Хуаном Карлосом Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии опубликовала в научном журнале Cell любопытные данные.
Пост действительно замедляет старение
Оказывается, диета с пониженной калорийностью действительно положительно влияет на организм на клеточном уровне.
КАК обычно, исследователи ставили свой эксперимент не на людях, а на крысах. Они отобрали две одинаковые группы из 28 грызунов и посадили их на разные диеты. При этом в течение девяти месяцев питание первой группы было сокращено на 30%, тогда как вторая группа завтракала, обедала и ужинала, как прежде. В начале эксперимента подопытным животным было по 18 месяцев. Как утверждают учёные, в пересчёте на человеческий возраст это соответствует 50–70 годам.
Затем в ходе эксперимента учёные в общей сложности проанализировали около 170 тыс. различных клеток, которые были взяты из различных тканей крыс – печени, костей и даже мозга. Результаты оказались однозначными: 57% возрастных изменений, проявившихся у крыс на обычной диете, не были обнаружены у крыс, которые постились. Их клетки остались более молодыми с точки зрения воспалений, иммунитета и жирового обмена. В результате впервые в истории было доказано, что пост действительно замедляет старение.
Кроме этого во время эксперимента специалисты обнаружили некий белок, связанный с соблюдением поста и положительно влияющий на активность 23 различных типов клеток. Возможно, в будущем благодаря этому открытию появится новый медицинский препарат, замедляющий старение. Так что всем, кто хочет продлить свою жизнь, можно будет обойтись и без поста.
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Не успел в России начаться Великий пост, как международная команда исследователей во главе с молекулярным биологом Хуаном Карлосом Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии опубликовала в научном журнале Cell любопытные данные.
У меня сильно разболелся локоть. Причём совершенно точно помню, что никаких травм не получал. Не было ни драк, ни падений, ни ушибов. Однако выступила краснота, порой поднимается температура, сустав периодически опухает. Боль-то проходит, но облегчение наступает всё реже и реже. Иной раз руку не могу нормально «пристроить» даже во время сна. Говорят, что это результат каких-то патологий, особенно учитывая возраст (мне недавно исполнилось 50 лет). В чём конкретно может быть причина? Николай Онищенко
Чечевица – это распространенная зернобобовая культура, которая произрастает в стручках. Она может иметь различный окрас: коричневый, черный, зеленый, красный. По сравнению с сушеными бобами, чечевица готовится гораздо быстрее. Стоимость чечевицы не высока, а белка в ней содержится много. Поэтому ее относят к ценным продуктам питания и активно употребляют во всем мире.
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его уменьшить.
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