Ученые доказали: Пост действительно приносит пользу здоровью

Не успел в России начаться Великий пост, как международная команда исследователей во главе с молекулярным биологом Хуаном Карлосом Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка в Калифорнии опубликовала в научном журнале Cell любопытные данные.

Пост действительно замедляет старение

Оказывается, диета с пониженной калорийностью действительно положительно влияет на организм на клеточном уровне.

КАК обычно, исследователи ставили свой эксперимент не на людях, а на крысах. Они отобрали две одинаковые группы из 28 грызунов и посадили их на разные диеты. При этом в течение девяти месяцев питание первой группы было сокращено на 30%, тогда как вторая группа завтракала, обедала и ужинала, как прежде. В начале эксперимента подопытным животным было по 18 месяцев. Как утверждают учёные, в пересчёте на человеческий возраст это соответствует 50–70 годам.

Затем в ходе эксперимента учёные в общей сложности проанализировали около 170 тыс. различных клеток, которые были взяты из различных тканей крыс – печени, костей и даже мозга. Результаты оказались однозначными: 57% возрастных изменений, проявившихся у крыс на обычной диете, не были обнаружены у крыс, которые постились. Их клетки остались более молодыми с точки зрения воспалений, иммунитета и жирового обмена. В результате впервые в истории было доказано, что пост действительно замедляет старение.

Кроме этого во время эксперимента специалисты обнаружили некий белок, связанный с соблюдением поста и положительно влияющий на активность 23 различных типов клеток. Возможно, в будущем благодаря этому открытию появится новый медицинский препарат, замедляющий старение. Так что всем, кто хочет продлить свою жизнь, можно будет обойтись и без поста.

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По инф. argumenti.ru

