Средство от стресса есть рядом с нами. И это не "химия"

"РГ" сообщает: новое исследование Мичиганского университета показало, что достаточно получаса на природе, чтобы восстановиться. При одном важном условии: если провести это время без телефона и интернета.
Авторы исследования, которое опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, говорят о "натуральной таблетке", доступной многим. Шуршание листьев, зелень травы и запах хвои - короткой прогулки по весеннему лесу или парку достаточно, чтобы значительно снизить уровень гормонов стресса. "Мы уже точно знаем, что стресс, вызванный повышенным уровнем кортизола, снижается, когда вы проводите время на природе", - говорит Мэри Кэрол Хантер, одна из авторов статьи.
Напомним, что кортизол, также известный как гормон стресса, вырабатывается в коре надпочечников и расщепляется в печени. Повышают уровень кортизола хронический стресс, избыточный вес, ослабление иммунной системы, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и ряд других состояний.
В эксперименте участвовали 36 добровольцев, которым ученые из Мичиганского университета прописали "натуральную таблетку" и условие приема: не менее трех прогулок в неделю на природе продолжительностью от десяти минут. До прогулки, во время ее и после эксперимента уровень кортизола участников определялся по анализу слюны.
Добровольцы сами выбирали день прогулок, продолжительность и место их - в соответствии со своим образом жизни. Но им было предписано минимизировать некоторые стрессовые факторы. "Они должны были принимать "натуральную таблетку" в дневное время, не заниматься спортом и избегать социальных сетей, интернета, телефонных звонков, разговоров и чтения", - уточнила Хантер.
Результаты показали, что даже 20-минутной прогулки на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола. Но гормон стресса еще более снижался, если участники эксперимента проводили 20-30 минут за городом, сидя или гуляя где-нибудь в сельской местности.
Ученые надеются, что результат их эксперимента покажет всем доступность "таблетки, данной природой" и что многие воспользуются этим эффективным терапевтическим инструментом для нейтрализации негативных последствий городской жизни.
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