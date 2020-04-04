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Коронавирус диктует свои правила: учимся покупать продукты по-новому, безопасно
По инф. "Российской газеты"   
04 Апреля 2020 г.
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Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства, сообщает "РГ".

Коронавирус диктует свои правила: учимся покупать продукты по-новому, безопасно 

Ручку тележки в супермаркете нужно предварительно протереть

 

"Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль, например) и нанести вред здоровью", - предостерегают специалисты Роспотребнадзора.

В сообщении санитарного ведомства содержится целый ряд рекомендаций: от составления меню на основе суточного потребления, чтобы не толстеть, до советов, как посещать супермаркеты, соблюдая все меры противовирусной предосторожности.

Так, находясь в магазине, говорится в сообщении, "ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках". Далее рекомендуется сначала выбрать продукты с длительным сроком годности, и в последнюю очередь скоропортящиеся товары, даже если они находились в морозильных камерах.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют отдавать предпочтение упакованным продуктам и продуктам бесконтактного (без участия людей) способа упаковки.

Рекомендации содержат и пункты, касающиеся выбора продуктов в онлайн-магазинах. "Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что на овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и гниль. "Такие продукты считаются испорченными и непригодными в пищу. В этом случае вы также можете отказаться от товаров в заказе", - уточняют в Роспотребнадзоре.

 

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