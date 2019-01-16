Как сохранить потенцию после 50

Сексуальная активность мужчины старшего возраста непосредственно связана с тем образом жизни, который он вел в молодости. К сожалению, мы часто не задумываемся, что нас ждет через несколько лет.

Но даже и при правильном образе жизни после 50 лет многие мужчины замечают снижение потенции. Отменить естественные законы старения не может никто. Однако положительно повлиять на замедленные физиологические процессы вполне по силам каждому.

С чего начинать восстановление потенции

Прежде всего нужно посетить уролога и пройти обследование, которое поможет установить причину. Эректильная дисфункция (так называется патология в медицине) не возникает сама по себе. Как правило, она является следствием других заболеваний, которые обычно накапливаются с возрастом.

Причиной плохой потенции могут быть заболевания:

эндокринной системы;

сосудов и сердца;

сахарный диабет;

воспалительные процессы мочеполовой системы;

венерические болезни.

Эти патологии вызывают снижение уровня тестостерона и нарушение кровообращения в области малого таза. Что и приводит к вялой эрекции. Лечение основного заболевания положительно влияет и на потенцию. Также назначают препараты, которые непосредственно влияют на мужское здоровье.

Препараты для потенции

В зависимости от причины, могут применяться:

Гормональные средства при снижении уровня тестостерона. Принимаются такие препараты строго по схеме и под контролем специалиста. Они восстанавливают гормональный баланс, но их неправильное использование может нанести организму существенный вред. Средства с успокоительным эффектом при истощении нервной системы. Могут назначаться лекарства на натуральной основе: Нова-Пассит, валериана, пустырник. Таблетки для повышения потенции (ингибиторы ФДЭ-5). Самый известный препарат этой группы – Виагра. Регулярное использование данных препаратов в небольших дозах стимулирует кровоснабжение половых органов и помогает разрешить проблему плохой потенции. Также их применяют для улучшения эрекции перед сексом.

Другие методы повышения потенции

Не стоит надеяться только на волшебные таблетки. Проблему слабой потенции нужно решать в комплексе. И для этого придется приложить определенные усилия.

На организме благотворно скажутся:

разумные физические нагрузки (зарядка, пробежки, прогулки пешком);

диета, в которую необходимо включить рыбу и морепродукты, зеленые овощи, орехи;

отказ от табака и спиртного;

избавление от лишних килограммов.

Особенно важно поддерживать сердечно-сосудистую систему. Здоровые сосуды и сердце – залог хорошей потенции.

Не отчаивайтесь, если сразу не получается добиться положительного результата. Ведь болезни накапливались годами и избавиться за несколько дней от них не получится. Со временем организм оценит ваши усилия и непременно ответит повышением сексуальной активности.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ