Играем в командные игры — защищаем психику!

Исследователи, изучающие связь между физической активностью и психическим здоровьем, обнаружили, что наилучшее влияние на психику оказывают командные виды спорта, пишет The Wall Street Journal.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, утверждается, что физические упражнения, обычно осуществляемые в группах, приносят большую пользу, чем бег или ходьба.

Исследователи оценивали состояние психического здоровья на основе опросов участников. Респонденты должны были ответить, сколько дней за прошлый месяц их психическое здоровье «не было благополучным» в связи со стрессом, депрессией или эмоциональными проблемами, говорится в статье.

Люди, занимающиеся такими видами спорта, как футбол или баскетбол, сообщали о «неблагополучных днях» на 22,3% реже, чем те, кто вообще не занимается спортом. Бегуны сообщили о результатах, лучших на 19%, в то время как люди, выполнявшие работу по дому, — на 11,8%, передает автор.

В дополнительном исследовании ученые обнаружили, что йога и тайцзи, объединенные в категорию рекреационных видов спорта при первоначальном анализе, дают уменьшение «неблагополучных» дней на 22,9%.

Исследователи также обнаружили, что люди, занимающиеся тренировками от 30 до 60 минут, имели лучшие психологические показатели, при оптимальной продолжительности в 45 минут.

При этом увеличение продолжительности тренировок до 90 минут снижает эффект, отмечают ученые.

По инф. rosbalt.ru

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