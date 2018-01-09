Что нужно делать, чтобы быстрее снять похмелье

Похмелье только тогда анекдот, когда человек не испытывает его прямо сейчас. Иначе хочется отнюдь не шутить, а сделать все возможное, чтобы это поскорее прекратилось. "МК-Латвия" рассказывает, что в этом поможет.

Как снять похмелье?

В народе известно множество рецептов средств от похмелья

1. Что пить

Если вы кофеман, утром после алкогольного эксцесса лучше изменить привычной чашке кофе. Организм может ответить на нее не бодростью и приливом сил, а сильным сердцебиением, головной болью и упадком сил из-за резкого спазма сосудов и скачка давления. Но жидкость нужна, и побольше, так как частично утреннее похмелье связано с обезвоживанием, которое возникает при употреблении большого количества алкоголя.

Лучше: морсы, кислые соки, минеральная вода, квас, кефир и вообще вся кисло­молочка.

2. Чем подкрепиться

Может показаться, что организму сейчас меньше всего нужна еда и все съеденное он грозится отправить обратно. Все индивидуально. Но от правильной еды ему станет легче – это хороший способ поторопить процесс выздоровления.

Лучше: сытная, жидкая и горячая еда – щи, борщ, наваристый бульон, густое мясное рагу. А также квашеная капуста и соленые огурцы, в которых много калия – он помогает восстановить баланс электролитов и поддержать работу сердца.

3. ЧТО делать

Ничего! В буквальном смысле – лучше страдать в горизонтальном положении, не пытаясь выгнать из организма остатки алкоголя путем физической активности. Однозначно плохая идея – идти в спортзал, на пробежку или в баню. Все, что является нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до самых печальных.

Лучше: спать. Кстати, некоторым помогает полежать в ванне, наполненной прохладной водой.

4. СКОЛЬКО ждать

Длительность состояния, которое мы традиционно называем похмельем, зависит от того, насколько сильным оказалось отравление организма продуктами распада алкоголя. Многим кажется, что все можно прекратить сразу же, если выпить немного спиртного. Самочувствие действительно может улучшиться, только к выздоровлению это не имеет никакого отношения – это по сути продолжение, запой. Поэтому, даже если рвотного рефлекса эта идея не вызывает, делать так все равно не стоит. В целом же легче должно стать уже через 1–2 суток. Например, после бутылки пива организм очищается за 2–3 часа, от такого же количества водки – за 17–29 часов (в зависимости от комплекции человека). Со сложными напитками типа коньяка или виски он справляется медленнее – до 30–32 часов. Соответственно как скоро «отпустит», зависит от того, сколько человек весит, какого он пола и, конечно, сколько он выпил накануне.

Лучше: не торопите организм – просто ждите.



Кстати

Если после серьезного употребления алкоголя наутро вы не испытываете никаких проблем с самочувствием – бодры, свежи и активны, – это вовсе не повод для радости, а тревожный симптом, который может говорить о повышении толерантности к алкоголю, характерной для второй стадии зависимости.

Источник: www.mklat.lv

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