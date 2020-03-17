Расплата за доверчивость: как сёстры-мошенницы пенсионеров обманули

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первая кража была выявлена осенью прошлого года. Молодой человек, которому бабушка подарила пять тысяч рублей, заметил подмену. В дальнейшем выяснилось, что из квартиры пропали все деньги. Затем другая пенсионерка сообщила в полицию, что передала сыну для погашения кредита сто двадцать тысяч рублей. В банке мужчина обнаружил, что внести их на счет невозможно. Еще об одном происшествии проинформировала полицейских провизор аптеки, после того как пожилая женщина попыталась оплатить лекарства сувенирной продукцией, визуально похожей на билеты Банка России.
Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщает, что три сестры-мошенницы в возрасте от 32 до 54 лет действовали в Братске с августа по ноябрь 2019 года. Они в разных случаях представлялись сотрудницами социальной службы или коммунальной компании, просили милостыню или предлагали погадать. Пожилые люди сами добровольно впускали «приветливых» девушек. Оценивая ситуацию, в том числе беспомощное состояние пожилых женщин и отсутствие в квартире иных родственников, одна из сестер отвлекала внимание потерпевшей различными разговорами, две другие разыскивали деньги и вместо них подкладывали фальшивки на ту же сумму, в надежде, что потерпевшие как можно дольше не обнаружат подмену.
— В ходе расследования уголовного дела обвиняемые приняли меры к возмещению причиненного ущерба. В настоящее время семи потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме, а двум — частично, на общую сумму 165 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Падунский районный суд Братска, — отметили в прокуратуре.
Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.
Несмотря на выявление случаев заболевания коронавирусом в РФ, россияне не отказываются от путешествий на крымские курорты. Туроператоры отмечают рост числа бронирований не только на майские праздники, но на весь летний сезон.
В Пятигорске Ставропольского края открылся памятник советскому писателю, поэту, баснописцу, драматургу, военному корреспонденту, автору текстов гимнов Советского Союза и гимна России Сергею Михалкову (1913–2009), которому наибольшую известность принесли произведения для детей. Его самое известное произведение стало классикой советской детской литературы — стихотворение «Дядя Степа».
Врачи тюменской больницы удалили беременной женщине редкую пиогенную гранулему. Это доброкачественное образование выросло в ноздре пациентки всего за пять дней из-за нестабильного гормонального фона, рассказал официальный представитель ОКБ № 2 Лев Гуляев.
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.
Врачи больницы в Ноябрьске столкнулись с редким случаем: на операционный стол попал четырехлетний мальчик, который наглотался магнитных шариков, и они притянулись друг к другу в кишечнике. (А произошло все из-за халатности взрослых, ведь это по их оплошности такая опасная игрушка оказалась в руках у ребенка. - прим. МГ.)
Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I из-за публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии, говорится в заявлении испанского королевского двора.
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства обзор.
В древней японской столице Нара, известной Великим храмом Востока (Тодайдзи) с гигантской статуей Будды внутри, обитающие в парке вокруг храма более тысячи оленей остались без привычной еды из-за отсутствия напуганных коронавирусом туристов. Об этом сообщает издание Japan Today.
Смартфоны – очень удобные устройства, ими пользуется большая разноплановая аудитория. С помощью этих гаджетов люди читают новости, смотрят фильмы, развлекаются в игры, общаются, фотографируют себя и всё вокруг или снимают видео и т.д. И с этим огромным количеством людей хочет взаимодействовать и бизнес, который в свою очередь стремится заинтересовать аудиторию пользователей смартфонов рекламой.
Оториноларингологи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из уха 10-летней девочки бабочку. Юную жительницу Тюмени в приёмное отделение привезли родители, незадолго до этого ребёнок пожаловался на заложенность уха.
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