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Расплата за доверчивость: как сёстры-мошенницы пенсионеров обманули
По инф. Телеинформа   
17 Марта 2020 г.
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Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.

Расплата за доверчивость: как сёстры-мошенницы пенсионеров обманули

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первая кража была выявлена осенью прошлого года. Молодой человек, которому бабушка подарила пять тысяч рублей, заметил подмену. В дальнейшем выяснилось, что из квартиры пропали все деньги. Затем другая пенсионерка сообщила в полицию, что передала сыну для погашения кредита сто двадцать тысяч рублей. В банке мужчина обнаружил, что внести их на счет невозможно. Еще об одном происшествии проинформировала полицейских провизор аптеки, после того как пожилая женщина попыталась оплатить лекарства сувенирной продукцией, визуально похожей на билеты Банка России.

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщает, что три сестры-мошенницы в возрасте от 32 до 54 лет действовали в Братске с августа по ноябрь 2019 года. Они в разных случаях представлялись сотрудницами социальной службы или коммунальной компании, просили милостыню или предлагали погадать. Пожилые люди сами добровольно впускали «приветливых» девушек. Оценивая ситуацию, в том числе беспомощное состояние пожилых женщин и отсутствие в квартире иных родственников, одна из сестер отвлекала внимание потерпевшей различными разговорами, две другие разыскивали деньги и вместо них подкладывали фальшивки на ту же сумму, в надежде, что потерпевшие как можно дольше не обнаружат подмену.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемые приняли меры к возмещению причиненного ущерба. В настоящее время семи потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме, а двум — частично, на общую сумму 165 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Падунский районный суд Братска, — отметили в прокуратуре.

По инф. Телеинформа

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