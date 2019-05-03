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«Монте-Кассино – Черемхово»
К. ДЁМИН   
03 Мая 2019 г.
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Так называется книга, презентация которой состоялась 26 апреля в Иркутской областной юношеской библиотеке им. Уткина. Её автор, Василий Станиславович Ракито, не историк, не литератор, но просто очень неравнодушный человек.

Василий Станиславович Ракито

В 1961 году он окончил Тульский механический институт, и по распределению был направлен в сибирский город Черемхово. Много лет работал по специальности на заводе им. Карла Маркса, поднимался по карьерной лестнице, параллельно занимался комсомольской, общественной и партийной деятельностью, занимал должность директора по строительству. Его, коренного белоруса, судьба свела здесь со многими земляками из родного Полесья. Ежедневно общаясь с ними, он заинтересовался историей их появления в Сибири и более десяти лет назад начал всерьёз собирать материалы, касающиеся того времени и тех событий. Особенно заинтересовала Василия Станиславовича трагедия, случившаяся в ночь 31 марта на 1 апреля 1951 года, когда более четырёх с половиной тысяч белорусов с детьми и жёнами были схвачены, погружены в железнодорожные вагоны и отправлены в Сибирь. Этому предшествовала достаточно длинная история. Дело в том, что все репрессированные были бывшими воинами армии польского генерала Андерса, вступившие в войну с фашистами ещё в 1939 году, а потом в составе этой армии вместе с поляками воевавшие во Франции и Италии. Самой яркой страницей в истории польской армии Андерса того времени, по свидетельству ветеранов, остались жестокие сражения с фашистами за итальянскую крепость Монте-Кассино.

После войны белорусы, воевавшие в рядах польской армии, вернулись к родным очагам, рассчитывая на мирный труд и мирную жизнь. Но не сложилось... Сталину и его окружению эти люди хоть и воевавшие с фашизмом, но в чужой армии, казались подозрительными. У бывших солдат изъяли польские боевые награды, лишили родины и свободы.

Готовя эту книгу, Василий Станиславович, по его собственному признанию, задавался одним вопросом – за что их, ни в чём не повинных, ни на что не претендующих, кроме мирного труда, оторвали от родины, без суда и следствия сослали в далёкий от Белоруссии сибирский город Черемхово? Он встречался и разговаривал со многими, тогда ещё живыми репрессированными, их детьми, появившимися уже здесь, на севере, и из этих рассказов и воспоминаний, газетных публикаций, а также из достаточно скупых архивных материалов постепенно сложилась эта книга. В ней собраны фотографии из семейных архивов, рассказы и воспоминания очевидцев тех событий, списки депортированных и погибших белорусов, стихи местных поэтов, посвящённые белорусской трагедии.

Как написал в своём предисловии к книге профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Виктор Иннокентьевич Дятлов, «эта книга не принадлежит перу профессионального историка и не претендует на статус исторического исследования... На мой взгляд, вышла книга очень интересная и необходимая».

В день презентации книги в небольшом зале библиотеки собрались не только члены Иркутского товарищества белорусской культуры им. Я. Д. Черского, но и жители Черемхово – потомки тех первых переселенцев из Белоруссии.

Открывая встречу, председатель общества Олег Васильевич Рудаков поблагодарил Василия Станиславовича Ракито за книгу, за то, что автор постарался сохранить в ней память о трагических событиях и героическом прошлом земляков...

Как известно, волна репрессий тех лет коснулась не только белорусов, но и представителей других народов. Тысячи расстрелянных только в Иркутске лежат в районе Пивоварихи. А сколько безвинно погибло в Бодайбо и других лагерях на территории Иркутской области! Там есть и белорусы, и литовцы, и украинцы, и русские... Точное их количество до сих пор не установлено. Об этом очень эмоционально рассказала на встрече руководитель Иркутского областного отделения ассоциации жертв политических репрессий Нина Николаевна Вечер. Рассказала и о том, что делается для опознания, реабилитации и увековечивания памяти невинно казнённых людей. А ещё она продемонстрировала сигнальный экземпляр книги «Имена, возвращённые из небытия», в которой собраны фамилии людей казнённых в Бодайбо и Бодайбинском районе.

Думается, что такие книги как «Монте-Кассино – Черемхово», и другие нужны не только для того, чтобы потомки не забывали о своих предках и жестокостях, учинённых сталинским режимом, но и для того, чтобы в сознании нынешних и грядущих поколений крепко держалась мысль – этого не должно повториться!

Долгий взволнованный разговор окончился дружным чаепитием с домашним печеньем, белорусскими национальными пирогами и конфетами, привезёнными из Белоруссии.

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