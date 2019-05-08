Спасибо вам, братья!

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В преддверии 74-й годовщины Великой Победы мы, сёстры, дети, племянники, внуки и правнуки двух воинов Великой Отечественной войны – Ивана и Николая Шеремет – хотим поблагодарить их и всех ветеранов войны за то, что мы можем сейчас жить на своей земле и свободно дышать. И каждый живущий на планете Земля должен помнить, какой ценою и чьими жизнями был завоеван этот мир! Помнить и передавать из поколения в поколение правду об этой страшной войне и об её победителях! Помнить, как Реквием нашего замечательного поэта Роберта Рождественского: «Люди земли, убейте войну, прокляните войну! Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю вас, – помните!»
Иван, Николай Шеремет
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Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
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История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
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Война и мир Дмитрия Лебедева
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Наш старший брат Иван, родившийся в 1921 году, с детства познал все тяготы тяжелой крестьянской жизни. В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии и через год попал на фронт. Будучи телефонистом батальона связи 2-го Украинского фронта, он для восстановления связи с передовой неоднократно проявлял солдатскую смекалку и находчивость, за что и получил уже в конце 1941 года свою первую боевую награду – медаль «За отвагу», а за высокие морально-политические качества был принят в ряды ВКПб.
В 1943 году его как опытного связиста направили в подразделение связи Белорусского фронта. Там, при налёте вражеской авиации Иван был серьезно ранен, но продолжал оставаться на поле боя, обеспечивая надежную связь, и лишь после боя был направлен в госпиталь. Оттуда он писал успокоительные письма маме, не сообщая о ранении. После госпиталя Иван вновь вернулся на фронт, освобождал от немцев Польшу и Болгарию, участвовал в штурме Берлина, а войну закончил у стен Рейхстага. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Иван Шеремет был награжден орденами: солдатской «Славы – III степени», «Красной Звезды», «Отечественной войны», медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими.
И во всё время войны не переставал писать домой. Мама все письма своих сыновей хранила и, рыдая, каждый день молилась об их возвращении. В семейном архиве до сих пор хранятся эти письма и стихи Ивана из фронтового альбома. Немного наивные и корявые, эти стихи, тем не менее, хорошо передают настроение наших бойцов в то суровое время лихолетья:
Кто не знает про фронт германский и на нём никогда не бывал,
Тот счастливым себя пусть считает – горя в жизни он не видал!
Чуть с рассветом летят самолёты, артиллерия бить начала,
Рвутся мины, трещат пулемёты, и вокруг все горит от огня.
Не спасут ни окопы, ни щели – распроклятые бомбы найдут,
Только вьюги в холодной шинели погребальные песни споют.
Только к ночи, стрельба как утихнет, вспоминаю родные края,
Сердце бьётся, в груди замирает – может завтра не будет меня!?
Может завтра, пойдя в наступленье, будет мне суждено помирать?
Только мать о потерянном сыне будет громко и горько рыдать.
А убьют меня, где похоронят? Не узнают ни мать, ни отец.
И убийцу они проклинают. Это – Гитлер, бандит, людоед.
После войны Иван Александрович работал в колхозе им. Ленина Аларского района, сначала трактористом и комбайнёром, а потом и бригадиром комплексной бригады. Он и в мирное время выкладывался на полную. Про него неоднократно писала районная и областная пресса, а его труд был отмечен многими наградами, среди которых самыми значимыми были «Орден Ленина» и «Орден Трудового Красного Знамени».
После выхода на пенсию, наш брат продолжал трудиться: был председателем профкома колхоза, членом ревизионной комиссии. Из жизни он ушёл в 1999 году, но его до сих пор помнят и чтят не только все родные, но и старшее поколение односельчан, так как он многое сделал для улучшения их жизни, много сил вложил в воспитание новых поколений хлеборобов.
Мы, многочисленные братья и сестры Ивана (а всего нас в семье было девять детей), благодарны ему ещё и за то, что он привёз домой и до последних своих дней поддерживал жизнь и здоровье ещё одного нашего брата – Николая.
Колю попал на фронт в 17 лет. Невысокого роста, худенького, но стойкого его определили в танкисты. Когда фашистов гнали уже с Украины, Николай был очень тяжело ранен и долго лечился в госпитале Харькова. Ни он сам, ни кто из родных даже представить себе не мог, сколько испытаний выпадет на его долю и как он это тяжкое бремя пронесёт через всю жизнь. Во время ранения у него была сильно повреждена грудь – там лишь слева осталась часть лёгкого и четыре ребра. За три года пребывания в госпитале он перенёс девять операций, в 1946 году его готовили к десятой, но он отказался т так и прожил оставшуюся жизнь с открытой раной в груди.
А из госпиталя он писал маме бодрящие письма: «Повезло мне, повезло! Сядем, мама, рядом – плечом к плечу. Руки целы, ноги целы, ты рядом, вот и всё». Мама, братья и сестры, с нетерпением и надеждой ждали его домой – ведь он родился в рубашке – выжить после такого! Значит, должен жить!
Продав корову и овец, семья и направила в Харьков Ивана, который и привёз искалеченного брата домой. Всю свою ещё жизнь он мужественно переносил ужасные боли, и, чтобы не беспокоить лишний раз близких, сам делал себе ежедневные перевязки на зияющей с войны ране.
Красивый и душевный, с трогательным взглядом синих глаз, он не озлобился на жизнь, не почерствел душою и на удивление всем оставался чутким и доброжелательным человеком, внимательным к нуждам других. Он мастерил игрушки для сельских детей, коляски для своих племянников, помог выучить и вывести в люди нас, своих младших сестёр.
При поддержке родных, особенно большой заботе о нём младшего брата Александра и его семьи, прожил довольно долгую жизнь – в декабре 2002 года нашего героя не стало. Мы до последних его дней чтили жизненный подвиг Николая, сравнивая его с подвигом Алексея Маресьева. С той лишь разницей, что о Маресьева знала вся страна, а он нашем Николае – лишь его родные да односельчане.
Вот и захотелось нам накануне очередной годовщины Великой Победы, рассказать о наших братьях, чтобы наряду с другими фронтовиками, не вернувшимися и вернувшимися с той ужасной войны, уже новые поколения наших людей знали великий подвиг наших братьев, отцов и дедов во имя мира и жизни на земле. Знали и помнили!
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О нём знали только Сталин и Берия
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Составьте свою родословную
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История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
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Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
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История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
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Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
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Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...