Спасибо вам, братья!

В преддверии 74-й годовщины Великой Победы мы, сёстры, дети, племянники, внуки и правнуки двух воинов Великой Отечественной войны – Ивана и Николая Шеремет – хотим поблагодарить их и всех ветеранов войны за то, что мы можем сейчас жить на своей земле и свободно дышать. И каждый живущий на планете Земля должен помнить, какой ценою и чьими жизнями был завоеван этот мир! Помнить и передавать из поколения в поколение правду об этой страшной войне и об её победителях! Помнить, как Реквием нашего замечательного поэта Роберта Рождественского: «Люди земли, убейте войну, прокляните войну! Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю вас, – помните!»

Иван, Николай Шеремет

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Наш старший брат Иван, родившийся в 1921 году, с детства познал все тяготы тяжелой крестьянской жизни. В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии и через год попал на фронт. Будучи телефонистом батальона связи 2-го Украинского фронта, он для восстановления связи с передовой неоднократно проявлял солдатскую смекалку и находчивость, за что и получил уже в конце 1941 года свою первую боевую награду – медаль «За отвагу», а за высокие морально-политические качества был принят в ряды ВКПб.

В 1943 году его как опытного связиста направили в подразделение связи Белорусского фронта. Там, при налёте вражеской авиации Иван был серьезно ранен, но продолжал оставаться на поле боя, обеспечивая надежную связь, и лишь после боя был направлен в госпиталь. Оттуда он писал успокоительные письма маме, не сообщая о ранении. После госпиталя Иван вновь вернулся на фронт, освобождал от немцев Польшу и Болгарию, участвовал в штурме Берлина, а войну закончил у стен Рейхстага. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Иван Шеремет был награжден орденами: солдатской «Славы – III степени», «Красной Звезды», «Отечественной войны», медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими.

И во всё время войны не переставал писать домой. Мама все письма своих сыновей хранила и, рыдая, каждый день молилась об их возвращении. В семейном архиве до сих пор хранятся эти письма и стихи Ивана из фронтового альбома. Немного наивные и корявые, эти стихи, тем не менее, хорошо передают настроение наших бойцов в то суровое время лихолетья:

Кто не знает про фронт германский и на нём никогда не бывал,

Тот счастливым себя пусть считает – горя в жизни он не видал!

Чуть с рассветом летят самолёты, артиллерия бить начала,

Рвутся мины, трещат пулемёты, и вокруг все горит от огня.

Не спасут ни окопы, ни щели – распроклятые бомбы найдут,

Только вьюги в холодной шинели погребальные песни споют.

Только к ночи, стрельба как утихнет, вспоминаю родные края,

Сердце бьётся, в груди замирает – может завтра не будет меня!?

Может завтра, пойдя в наступленье, будет мне суждено помирать?

Только мать о потерянном сыне будет громко и горько рыдать.

А убьют меня, где похоронят? Не узнают ни мать, ни отец.

И убийцу они проклинают. Это – Гитлер, бандит, людоед.

После войны Иван Александрович работал в колхозе им. Ленина Аларского района, сначала трактористом и комбайнёром, а потом и бригадиром комплексной бригады. Он и в мирное время выкладывался на полную. Про него неоднократно писала районная и областная пресса, а его труд был отмечен многими наградами, среди которых самыми значимыми были «Орден Ленина» и «Орден Трудового Красного Знамени».

После выхода на пенсию, наш брат продолжал трудиться: был председателем профкома колхоза, членом ревизионной комиссии. Из жизни он ушёл в 1999 году, но его до сих пор помнят и чтят не только все родные, но и старшее поколение односельчан, так как он многое сделал для улучшения их жизни, много сил вложил в воспитание новых поколений хлеборобов.

Мы, многочисленные братья и сестры Ивана (а всего нас в семье было девять детей), благодарны ему ещё и за то, что он привёз домой и до последних своих дней поддерживал жизнь и здоровье ещё одного нашего брата – Николая.

Колю попал на фронт в 17 лет. Невысокого роста, худенького, но стойкого его определили в танкисты. Когда фашистов гнали уже с Украины, Николай был очень тяжело ранен и долго лечился в госпитале Харькова. Ни он сам, ни кто из родных даже представить себе не мог, сколько испытаний выпадет на его долю и как он это тяжкое бремя пронесёт через всю жизнь. Во время ранения у него была сильно повреждена грудь – там лишь слева осталась часть лёгкого и четыре ребра. За три года пребывания в госпитале он перенёс девять операций, в 1946 году его готовили к десятой, но он отказался т так и прожил оставшуюся жизнь с открытой раной в груди.

А из госпиталя он писал маме бодрящие письма: «Повезло мне, повезло! Сядем, мама, рядом – плечом к плечу. Руки целы, ноги целы, ты рядом, вот и всё». Мама, братья и сестры, с нетерпением и надеждой ждали его домой – ведь он родился в рубашке – выжить после такого! Значит, должен жить!

Продав корову и овец, семья и направила в Харьков Ивана, который и привёз искалеченного брата домой. Всю свою ещё жизнь он мужественно переносил ужасные боли, и, чтобы не беспокоить лишний раз близких, сам делал себе ежедневные перевязки на зияющей с войны ране.

Красивый и душевный, с трогательным взглядом синих глаз, он не озлобился на жизнь, не почерствел душою и на удивление всем оставался чутким и доброжелательным человеком, внимательным к нуждам других. Он мастерил игрушки для сельских детей, коляски для своих племянников, помог выучить и вывести в люди нас, своих младших сестёр.

При поддержке родных, особенно большой заботе о нём младшего брата Александра и его семьи, прожил довольно долгую жизнь – в декабре 2002 года нашего героя не стало. Мы до последних его дней чтили жизненный подвиг Николая, сравнивая его с подвигом Алексея Маресьева. С той лишь разницей, что о Маресьева знала вся страна, а он нашем Николае – лишь его родные да односельчане.

Вот и захотелось нам накануне очередной годовщины Великой Победы, рассказать о наших братьях, чтобы наряду с другими фронтовиками, не вернувшимися и вернувшимися с той ужасной войны, уже новые поколения наших людей знали великий подвиг наших братьев, отцов и дедов во имя мира и жизни на земле. Знали и помнили!

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