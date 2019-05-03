Большие «заботы» о малом бизнесе, или Исповедь предпринимателя

«Мал ломоть, да всех кормит». Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела у малого бизнеса в нашем городе и есть ли у него будущее или вскоре предприниматели пополнят ряды безработных?

Большому кораблю – большие взносы. Или люди в чёрном

Давайте представим, что в нашем городе живут два друга – рабочий Васильев и рабочий Петров. В один прекрасный день рабочий Васильев решил, что устал «работать на дядю» и стал индивидуальным предпринимателем. А друг его – рабочий Петров больше не хочет питаться «всякой химией», арендует земли в ближайшем селе и начинает заниматься «мясом-молоком».

Теперь им предстоит найти «бойкое» место. (Не забываем, что Васильев и Петров – обычные парни, не маркетологи, не «воротилы», которые пуд соли в бизнесе съели.) Куда пойти? Конечно, в самое известное место в городе. У нас таких раз-два и обчёлся. Васильев арендует десять квадратных метров на рынке, который мы назовём Новый, а Петров на рынке с вымышленным названием Старый.

Подписал Васильев договор, в котором чёрным по белому прописано: «500 рублей за квадратный метр, значит, 5000 деревянных в месяц вынь да положь. «А что, – думает новоиспечённый предприниматель, – нормальная цена за хорошее место». И довольный погружается в заботы и хлопоты: заказывает, реализует, платит налоги и подсчитывает первые заработанные гроши.

И у фермера Петрова дела пошли в гору. И ему пять тысяч аренды администрация Старого рынка насчитала.

Первого числа каждого месяца – день арендной платы. Оплатили места наши молодцы и в ус не дуют. И жить бы поживать... Только 15 числа этого же месяца приходят к Петрову незнакомые люди в чёрном и говорят: «Здравствуй, товарищ фермер. Давай-ка ты нам, товарищ фермер, каждый месяц пятьдесят тысяч денег».

– А нету у меня таких денег, – говорит Петров. Кто вы такие? Я буду жаловаться, – говорит Петров. Налоги я плачу исправно, арендную плату своевременно, пенсионные отчисления делаю в полной мере.

– Ты, фермер, аренду только «белую» оплатил, а теперь давай «в конверте».

– Я на вас управу найду! – возмутился Петров.

– Ищи, Петров, и не забывай, что у тебя дом, хозяйство, семья. Ходи, Петров, и оглядывайся.

– Да кто вы такие-то? Бандюки? Беспредельщики?

– Ты что, Петров, детективов насмотрелся? Мы действуем от имени администрации, всё в рамках закона, а если даже и нет, то попробуй докажи. Ты же знал, на что идёшь. Неужели, думал, что место на Старом рынке может стоить дешевле, чем ларёк на окраине?

Подумал фермер, покумекал своим мужицким умом. Делать нечего, с администрацией враждовать – себе дороже. Собрал всю прибыль, отдал людям в чёрном. На следующий день поднял цены на мясо-молоко. А куда деваться? Семью кормить надо.

В то же время и к Васильеву пришли, не в чёрном... Симпатичная управляющая щебечущим голоском сообщила: «Господин Васильев, видим, хорошо вам работается. Доходы подсчитываете. Думаем, вам будет обидно, если ваше место займёт другой индивидуальный предприниматель».

– Что-то я не понимаю, – удивился Васильев. – Какой такой другой?

– Другой индивидуальный предприниматель присмотрел ваше место. Он для нас гораздо интересней, потому что товар у него лучше, перспектив больше и кроме аренды он готов заплатить за это место 100 000 рублей. Но мы не изверги, мы порядочные. Вы первый арендовали это место, поэтому за вышеупомянутую сумму место останется за вами.

Возмущался Васильев. Звонил директору рынка. Жаловался знакомым. Но обидно сдаваться в самом начале, не хочется возвращаться к опостылевшему бывшему начальнику. Разбил свинью-копилку, посчитал кровные, недостающую сумму занял у родственников.

Стали работать друзья на пресловутых рынках. И чего только не случается в их работе: то аренду без предупреждения поднимут, то на два дня электричество отключат (и никто, понятное дело, не компенсирует). Территорию вокруг торговых центров облагораживают за счёт предпринимателей. На благотворительность и на ремонт собирают с предпринимателей. Только пряники в виде благодарностей и налоговых послаблений достаются владельцам помещений.

Заплатишь – или заплачешь

Другая история далеко не сказочная, так как основана она на собственном долгосрочном опыте.

Лет пятнадцать назад, будучи юной выпускницей педагогического колледжа и лелея в душе романтические надежды стать прекрасным специалистом, я отработала год в сельской школе. Как и почему улетучилась романтика, в двух словах не расскажешь, только всё закончилось тем, что переехала я в город и открыла небольшой магазин игрушек. Первое арендованное помещение располагалось на одной из крупных улиц города, в маленьком торговом центре известного иркутского предпринимателя. Арендная плата в те годы была уже приличной – 1000 рублей за квадратный метр в месяц. Поработав три месяца, поняла, что перспективы оставляют желать лучшего.

Уже через несколько дней заключила договор аренды в более проходном месте, в одном из спальных районов. И арендная плата ниже – 700 рублей за квадрат.

И всё бы хорошо. Но примерно, через полгода ко мне обратился владелец рынка с сообщением о том, что места в торговом центре нужно выкупать.

– Что значит выкупать? – уточнила я.

– Выкуп – это значит вступительный взнос.

– А почему сразу не предупредили?

– Дали вам время обосноваться.

Это теперь я понимаю, что дали возможность «пустить корни», нарастить товарный остаток, обрести постоянных покупателей, чтобы сложнее было сорваться с места.

Путём хитрых манипуляций со стороны владельцев и администрации торгового центра мне пришлось выложить 420 000 рублей. В возрасте слегка за двадцать редко у кого бывают такие деньги, поэтому пришлось брать кредит, что послужило ещё одной привязкой на долгие годы.

Рядом со мной работали такие же предприниматели, которые выплачивали взносы и плюс к этому платили ежемесячную аренду. Всем была рассказана байка, что «как только вы решите закрыться, взносы вам вернут». На самом деле ни одного взноса никому не вернули. В кризисный 2008 год многие закрывали магазины, оставляя свои места. Владелец тут же перепродал помещения новым «мечтателям» – всегда есть непуганые энтузиасты, которые мыслят по принципу «у всех не получилось, но я умнее, у меня получится».

Со временем арендная плата становилась всё выше. Квитанции об оплате выдавать перестали. Договоры стали подложные. Владелец не несёт никакой ответственности перед арендаторами и владельцем по документам не является. С некоторых пор «официально» арендная плата составляет сущие копейки – 1000 рублей в месяц за любое помещение, хотя по факту – это десятки тысяч.

Почему никто не жалуется? Во-первых, говорят, что «хозяин» из бывших бандитов (кто захочет связываться?), во-вторых – сила привычки: люди привыкают работать в определённом коллективе, ориентироваться на определённый заработок и, наконец, мало кто не связан долгами, кредитами и прочими обязательствами. Все боятся потерять последнее.

Хотя, если повспоминать, были проверки. Как-то приходили две улыбчивые дамы, позадавали вопросы, вроде: «Не завышают ли вам аренду? В полной ли мере предоставляют услуги? Не ущемляют ли ваши права?» И тут же сами дали ответ: «Нам совсем не важно, что вы скажете, можете не сильно стараться, потому что мы всё равно напишем то, что нужно».

Так и работаем – охраны нет, антисанитария, вода только холодная. А дерут три шкуры.

Большая помощь малому

Но «душат» малый, а правильнее сказать, микробизнес не только непорядочные арендодатели. Очень часто из различных СМИ мы узнаём, что умные люди снова ломают свои головы над тем, какую помощь оказать предпринимателям. На словах нереальные средства затрачиваются на то, чтобы малому бизнесу в нашей стране было комфортно. Что же на деле? Зарегистрировался в качестве ИП, успел, не успел начать работу, получить прибыль, но пенсионные взносы оплати. А это, ни много ни мало, более 35 000 рублей в год. Начал работать – давай налоги и тоже ведь цифры не маленькие. Чтобы успевать за спросом, сезоном, новыми тенденциями нужны дополнительные вложения, поэтому периодически приходится обращаться в банки, которые предлагают кредиты под низкие (12, 13, 14) проценты, но на самом деле меньше 39% практически не бывает.

Ещё один момент, о котором знают не все. Любой человек имеет право на отдых, на больничный, на рождение детей. Что касается ИП (не тех ИП, у которых сеть магазинов, десятки наёмных работников и т. п., а тех, у кого один небольшой магазинчик – лавочка и обслуживает её он своими силами или силами семьи), теперь заменить за прилавком на часок-другой никто не имеет права. Только сам от зари до зари. Или нанимай официального работника. Но далеко не каждый владелец магазина-лавочки может позволить себе такую роскошь. Получается, уехал за товаром – магазин закрыт, несёшь убытки. Заболел – магазин закрыт и снова убытки. А если заболел всерьёз? Плати аренду, налоги, пенсионные взносы – и болей себе на здоровье! Не заплатишь – начислят пени, и пеняй на себя: опечатают магазинчик, изымут товар, погрязнешь в штрафах и... лучше не болеть.

Конечно, люди – не роботы. И устают, и отлучаются по делам. В таких случаях подменяют члены семьи. Зачастую есть подменный нелегальный продавец-пенсионер. Но это всё риски, которые мы добровольно на себя взваливаем.

Хорошо, давайте будем бороться с нарушителями – всех оштрафуем, а лучше закроем совсем. Кому нужны будут несчастные бабулечки, которые выживают благодаря вот таким рисковым работодателям?

Некоторое время назад отменили кассовые аппараты – это была реальная поддержка, снизились расходы, стало меньше ненужной суеты, меньше взяточничества. Но не забываем, что «о нас заботятся», «нам помогают», сейчас ждём очередной «помощи» – с 1 июля 2019 года вновь вводят кассы, теперь уже онлайн. Это новые немалые расходы, новая головная боль.

И ведь в каждом случае страдает не только один человек, названный ИП. Страдает его семья, страдают те, кто зарабатывал рядом с ним «на хлеб» – это и продавцы, и поставщики товаров, и, в конце концов, даже нерадивые арендодатели. А в первую очередь страдает покупатель, которого лишают удобного магазина у дома, мясной и молочной лавки, где всегда были свежие местные продукты. Лишают его социальной парикмахерской и мастерской по ремонту одежды. Привыкай, товарищ покупатель, к новым торгово-развлекательным центрам-монополистам! А их пока обойдёшь, забудешь, зачем пришёл.

Тут вспоминается картинка из сети Интернет с подписью: «Так ты его не вдоль, а поперёк выжимай, а то мало денег в бюджет поступает».

Повсеместно закрываются торговые точки. Пустеют Старые и Новые торговые рынки. И никто не готов сделать шаг навстречу. Куда пойдет фермер Петров и предприниматель Васильев? Как говорится, «везде хорошо, где нас нет». А ведь чуть-чуть исправить ситуацию – и могло быть гораздо лучше. В общем, крутимся, как можем, авось да выживем.

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