Рина Зелёная: почетное звание — в день смерти

Даже спустя двадцать семь лет после ее смерти в статьях о Рине Васильевне Зелёной встречаются неточности. Пишут, что старость она встретила в одиночестве в Доме ветеранов кино, что родилась не то 7, не то 28 ноября 1901 или 1902 года. Между тем последние годы жизни актриса прожила в центре Москвы, на Смоленском бульваре, вместе с племянницей Тамарой Элиавой и ее мужем, художником Юрием Хмелецким.

– Рина и сама не знала дату своего рождения, – рассказывал Юрий Антонович. – Просто не придавала этому значения. Мы и дни рождения-то не отмечали никогда, только именины, которые были аж четыре раза в год. Ведь настоящее имя у нее было – Екатерина, а Рина получилось, когда в далекие 1920-е годы на афише просто не поместилось полное имя... При ее жизни мы высчитали, что Зеленая родилась в 1901 году. Но позднее моя жена Тамара нашла аттестат из гимназии, где было указано: родилась 15 ноября (по старому стилю) 1902 года. А в дневнике своем Рина написала однажды: «Мне уже 18 лет. Боже, какая старая!» И подписано: 1920 год. А вот то, что день рождения у нее 7 ноября, это выдумки энциклопедистов. Если по новому стилю, то родилась она 28 ноября.

В доме у племянницы, куда актриса переехала в конце 1970-х, она прожила десять лет. А последние полтора года Рина Васильевна предпочитала подолгу оставаться в Доме творчества в подмосковном Матвеевском. Отсюда и разговоры: мол, Зеленую сдали в дом престарелых.

– В конце 1980-х у нас во дворе вырубили почти все деревья – расширяли Садовое кольцо, – объяснял слухи Юрий Антонович. – И Рине у нас стало очень трудно дышать. Каждые двадцать дней мы покупали ей путевку в Дом творчества. Туда часто приезжали ее друзья, мы навещали, у нее была сиделка, так что покинутой она вовсе не была.

С мужем гуляли по Москве, держась за руки

Супруга Хмелецкого Тамара Алексеевна на самом деле племянница не самой актрисы, а ее мужа – известного архитектора, автора фонтанов на ВДНХ Константина Топуридзе. С ним Рина Васильевна прожила без малого сорок лет. Это была главная и единственная любовь ее жизни. Свой первый брак с юристом Владимиром Блюменфельдом Рина считала «ошибкой молодости». А вот Константина Тихоновича ласково называла «Мой ангел!»

Они ходили в театры и кино, по ночам читали друг другу книги, гуляли по улицам Москвы. Об этом Зеленая вспоминала: «Мы всегда ходили как дураки, держась за руки». И Константин Тихонович, человек энциклопедических знаний, рассказывал Зеленой историю каждого московского дома, каждого переулка. После его смерти она напишет: «Всю свою сознательную жизнь я прожила с человеком глубоко ученым, не говоря о таланте. Мне никогда не нужен был ни один словарь».

– Помню, однажды Константину Тихоновичу позвонила Фаина Раневская, которая долго что-то выспрашивала у него, – вспоминал Юрий Хмелецкий, – а Рина ходила рядом и злилась. Не сдержавшись, она взяла трубку и сказала Раневской: «Фаиночка, муж мне тоже нужен, а он уделяет мое время вам!»

С Раневской делила диванчик

В 1969 году у Константина Топуридзе случился первый инфаркт, а после второго, в 1977-м, он умер. На панихиде в Архитектурном институте Рина Васильевна, не проронив ни слезинки, стояла в стороне от всех. Она была против каких-либо поминок, заперлась у себя в комнате и не выходила оттуда, пока все не разошлись, – переживала трагедию одна. Вскоре на нервной почве у Зеленой, которой к тому времени уже исполнилось семьдесят пять, резко испортилось зрение. Но интерес к жизни она не теряла никогда. Читала (при помощи мощной лупы), смотрела телевизор, устроившись вплотную к экрану, а засыпала с включенным маленьким радиоприемником в руках.

– Предложение переехать к нам Рина восприняла с энтузиазмом, – говорил Юрий Антонович.

О том, как перевозили ее вещи, Рина Васильевна рассказывала друзьям:

– Представляете, мой буфет не поместился в лифт, поэтому пришлось его поднимать в окно на второй этаж с помощью крана. Это было так красиво: буфет, перевязанный белыми веревками, смотрелся словно праздничный торт.

После смерти мужа Рина Васильевна решила больше не спать на широкой супружеской кровати, а попросила родных поставить ей маленький диванчик, который назывался «Жесткая стрела». Узкий и длинный, красного цвета, его сразу же прозвали так в честь поезда «Красная стрела», курсирующего между Москвой и Ленинградом.

– На этом диванчике любила отдыхать и Раневская, – вспоминала Тамара Элиава. – Помню, однажды в отсутствие Зеленой звонит Фаина Георгиевна и просит меня: «Сделай мне чаю, горячую грелку, я к тебе приеду поспать на «Жесткой стреле». Раневская приехала, поела, легла отдыхать, и звонит Рина, мол, как дела. Отвечаю, что лежит у нас Фаина Георгиевна. «Зачем ты ее снова пустила в дом?!» – в шутку отчитала меня Рина.

Самым любимым и желанным гостем в доме у Рины Васильевны, пожалуй, был ее большой друг Ростислав Плятт. Они часами болтали на французском языке, репетировали концертные номера. Однажды разучивали песенку. «Марь Иванна, Марь Иванна, до чего ж вы хороши! Марь Иванна, Марь Иванна, я люблю вас от души», – пел Плятт. А рядом плясала Рина Зеленая. За всем этим со шкафа наблюдал кот актрисы Васька. Через некоторое время он начал сбрасывать со шкафа фигурки из бумаги, которые мастерила на досуге Рина Васильевна. Заметив это, Зеленая сказала: «Славушка, нам пора закругляться – видишь, зритель уже устал!»

В последние годы сыграла черепаху и «старую мебель»

Актриса обладала особым, только ей присущим юмором. В 1929 году, заполняя паузу на одном концерте, Зеленая прочитала детским голосом «Мойдодыра» Корнея Чуковского. С тех пор в ее жизнь прочно вошел жанр, который дети назвали «Риназеленая!» Она всю жизнь собирала детские высказывания, а потом читала их со сцены.

К своей работе в кино она тоже относилась с юмором, особенно в последние годы, когда играла до обидного мало. После знаменитой миссис Хадсон в фильме об английском сыщике она просила называть себя «Руина Зеленая». «Я впервые сыграла старую мебель!» – говорила она, намекая на то, что в фильме у нее практически не было слов. «Человеческой роли мне, видимо, уже не дождаться, – это она уже о фильме «Приключения Буратино», где сыграла Тортилу. – Вот я уже и черепахой побывала!»

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– Однажды к нам домой пришел режиссер Никита Михалков, – рассказывал Хмелецкий. – Рина подписала ему свою книжку, а он встал перед ней на колени, сказал: «Рина! Ты моя любимая, лучшая актриса!» На что она ответила: «Так дай мне роль какую-нибудь, самую плохую». Он встал с коленей, смеясь, обнял ее, поцеловал и поклялся в вечной любви. Рина потом шутила: «И так всю жизнь! Клянутся в любви, но не снимают!»

Своей узнаваемости артистка очень стеснялась и всегда брала с собой в дорогу газету, чтобы прикрываться ею в транспорте. Переживала, что с возрастом стала меньше ростом, ведь в молодости была довольно высокой девушкой. Часто, разглядывая себя в зеркале, она с сожалением говорила: «Бог меня покарал долголетием».

А вокруг нее все удивлялись, что актрисе так и не присвоили звание народной артистки СССР. Сама она смеялась: «Вот увидите, мне дадут его за сорок минут до смерти!» Указ о присвоении ей звания народной артистки был подписан в десять утра 1 апреля 1991 года. Умерла актриса в этот же день в 15:45. В День смеха.

По инф. sobesednik.ru

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