Жена бросила мужа-инвалида на попечение своей маленькой дочки

В Китае жена ушла из семьи, сбросив все заботы о парализованном муже на плечи своей шестилетней дочки, сообщает Daily Mail.

Март 2016 года принёс страшную трагедию для Тянь Хайчэна – мужчина попал в аварию, из-за чего нижнюю часть его тела парализовало. Жена, видимо, не выдержала жизни с инвалидом и ушла от него спустя два с половиной месяца, забрав с собой старшего сына. Хотя она даже не смогла честно признаться в этом и сказала, что всего лишь уедет на пару дней погостить к своей матери. После этого на связь женщина так и не вышла.

В итоге заботиться о парализованном мужчине пришлось его шестилетней дочке Цзя Цзя. День девочки начинается в шесть утра: ей приходится массировать тело отца, потом чистить ему зубы, умывать и брить. Только после этого она уходит в свою школу. По возвращению ребёнок готовит обед для папы, кормит его и помогает перемещаться по дому. Родители Хайчэна присматривают за ним, пока дочки нет дома.

Но девочка, по её собственному признанию, совсем не устаёт от заботы об отце. Впрочем, кое с чем ей справляться очень тяжело. Хайчэн рассказал, что его дочке приходится использовать самодельный подъёмник, чтобы перетаскивать его с кровати в инвалидное кресло. Помощь отцу с передвижением по дому тоже даётся ребёнку с большим трудом.

О своей матери девочка не вспоминает, ведь она совсем не заботилась об отце. Но Цзя Цзя очень скучает по старшему брату, который был ей дорог.

У Хайчэна нет никакой возможности зарабатывать, так что он вынужден просить финансовой поддержки у своих родителей-фермеров. Но мужчина всё-таки пытается получить какую-то денежную помощь от пользователей сетевой платформы Kuaishou, где он в прямом эфире транслирует свою жизнь. На канал Хайчэна уже подписались 480 тысяч человек. Больше всего на зрителей производит впечатление его маленькая дочка – ответственную девочку они называют «маленьким ангелом».

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