Путин — о ядерном оружии: "Мы как мученики попадем в рай"

В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — уточнил Путин.

По его словам, в случае нападения, агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. «(При таком развитии событий — ред.) мы — жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — добавил он.

Ранее, отметим, СМИ указывали, что в мире может «случайно» начаться ядерная война из-за действий России, США или Китая. Об этом, в частности, писал американский журнал National Interest со ссылкой на экспертов.

По их словам, к роковой ошибке могут привести системы наблюдения и разведки, которые используются для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет и неядерных боеголовок. В случае ошибочного срабатывания возможен ответный ядерный удар. По мнению издания, РФ намеренно вводит в заблуждение другие страны и размещает свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где и подлодки с обычным вооружением.

...В социальных сетях, впрочем бурно обсуждают сегодня даже не суть "доктрины ядерного сдерживания" (по сути Владимир Владимирович ничего нового ведь не сказал, похожие принципы декларируют все государства-обладатели атомной бомбы) и не технологические аспекты ее реализации. Многие люди задеты (и даже шокированы) эмоциональным акцентом религиозного толка ("попадем в рай") - который, конечно, звучит эффектно (не хуже чем памятное "мочить в сортире"), но холодной рассудительности в судьбоносный для мира вопрос явно не добавляет. Тем более, что мы живем в очень непростом мире, где на каждом шагу можно споткнуться о персонажей, так и мечтающих поскорее "попасть в рай" (тем путем, который им кажется самым простым и логичным) - да еще и захватить с собой побольше мучеников рангом поменьше...



А вы как считаете?



По инф. rosbalt.ru

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