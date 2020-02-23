Встречая 23 февраля: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»

Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»
Конечно, отцу легко было так говорить, ведь он, будучи геологом, действительно, в те непростые сороковые – пятидесятые годы, на которые выпало мое детство, казалось, умел делать все! Еще в первой экспедиции, в которой он начинал работать в начале тридцатых годов, положившей начало городу Магадану, его прозвали Левшой. (Правда, узнал я об этом только в 2011 году, когда мне прислали книгу, написанную одной из участниц тех событий.)
Отец никогда особо не хвастал своими умениями, хотя и искренне радовался удачно сработанной вещи, будь то резная рамочка или немыслимой красоты подсвечник из древесного корня… И учил не скучными наставлениями, а своим примером. И это была лучшая учеба!
Кстати, насколько я мог видеть, и среди моих ровесников того времени желание уметь делать что-то своими руками очень ценилось. Между прочим, именно из этого поколения потом выросли те инженеры и конструкторы, которые потом строили наши первые атомоходы и космические корабли.
Прошли годы, десятки лет, изменилась страна, изменились условия бытования, но так и остался вопрос «Что должен уметь делать мужчина?»
И когда в магазине «Детский мир» я вижу немыслимое количество всевозможных летающих, ползающих, плавающих, прыгающих игрушек, это совсем не радует. И не покидает стойкое убеждение, что все это изобретено и выставлено на продажу с единственной целью заработать на любви родителей к своим чадам. Да, сейчас другой век, век высоких технологий, всевозможных гаджетов, компьютеров, автоматики. Но заводы и прочие производства сбиваются с ног в поисках людей умеющих что-то делать своими руками… Ну невозможно построить самолет или океанское судно без мастеров-слесарей, токарей, лекальщиков, сварщиков! Людей, у которых не только голова, но и руки умелые. А навыки эти приобретаются именно с детства, с первого корабля, сотворенного из полена, самолета, старательно склеенного из собственноручно изготовленных планок, с машинки, изготовленной из деревянных кубиков и консервной банки…
Конечно, нет смысла возвращаться в прошедший век, но, думается, что в каждой школе должны быть уроки не только компьютерной грамотности и прочих предметов, необходимых современному человеку, но и занятия, на которых мальчишки учились бы владеть слесарными, столярными и иными инструментами, может, даже шить и готовить. Да, в некоторых школах есть такие уроки, но их крайне мало, и часто проводятся они формально и бессистемно…
Разговорился на днях с сыном знакомых про уроки труда в школе. Спрашиваю: что делаете на них? Ответ несколько удивил: в пятом классе мальчишек учат шитью, готовке и сервировке стола. Это, конечно, хорошо, это мужчина тоже должен уметь делать! А как же чисто мужские дела, вроде гвоздь прибить, табуретку сколотить, отпилить чего и прочее? Оказалось, что в школе два педагога по труду и оба – женщины. Первую половину года мальчиков учили ткацкому делу, вторую – будут обучать поварскому. Собственно все то, что в недалеком прошлом преподавали исключительно девочкам. Естественно, стал выяснять: может, в дальнейшем мальчишек подпустят к инструментам, станкам? Нет, говорит, все только этому учатся. В итоге мы имеем двенадцатилетнего парня, который понятия не имеет, как прибивать гвозди! Отца у него, к сожалению, нет.
Практически исчезли фабрично-заводские и ремесленные училища. Однако трудно поверить, что они не нужны новой экономике!
Мой близкий знакомый занимается изготовлением рекламных конструкций и всем, что связано с этим. И вот оказалось, что найти достаточно рукастого помощника, умеющего обращаться даже с нехитрым инструментом, – большая проблема! А ведь всё начинается оттуда – из детства, от первой прочитанной книжки, сработанной своими руками игрушки…
Сейчас уже на самом верху власти как будто начинают осознавать всю глубину этой отнюдь не детской проблемы. Может, скоро и до дела дойдет…
Отмечаем День защитника Отечества. И хочется верить, что нынешние мальчишки, будущие мужчины, будут уметь не только защищать Родину и жать кнопки умных машин, но и сумеют, когда понадобится, и гвоздь вбить, и дырку на штанах заштопать, и вкусный обед приготовить.
С праздником вас, умелые и надежные мужчины!
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Встречая 23 февраля: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»
Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»
-
Лишь каждый пятый из российских мужчин готов решиться поднимать троих детей
Главные жизненные цели обычного российского мужчины — это благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья. Исследование проводил Росстат.
-
Певица Валерия решила «пойти в политику»
Певица Валерия задумалась о создании политической партии и участии на выборах в Госдуму в следующем году. Об этом рассказал супруг артистки продюсер Иосиф Пригожин.
-
Камлание на парковке
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Омск: резонансное дело о семейном истязании ребенка закончилось реальными сроками для родни
В Омске суд вынес приговор по резонансному делу об истязании 8-летнего мальчика - многие слышали уже, как в жестокой семье мальчонку наказывали стоянием коленями на гречке...
-
Историк-расчленитель Олег Соколов предстанет перед судом, вероятно, в апреле
Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, предположительно, предстанет перед судом в апреле 2020 года. Об этом сказала адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева в разговоре с корреспондентом. По ее мнению, досудебное следствие завершится к апрелю. «Вполне возможно, что так и будет», — рассказала собеседница.
-
«Коронавирусная изоляция»: насколько это вообще законно?
Коронавирус пришел из Китая — и создал немало нервозности, которая может обернуться "перегибами на местах" (да уже оборачивается!). Так, в Екатеринбурге появились «казачьи прививочные патрули», которые добровольно-принудительно препровождают всех встреченных на улице азиатов в поликлиники для проверки на коронавирус.
-
Душа компании, очень добрый и позитивный блогер Бабушка Валюша в интервью сайту «Мои года»
Неподражаемая блогер Бабушка Валюша выдает реакции на разных исполнителей. За этим автором платформы YouTube скрывается жизнерадостная и обаятельная Валентина Ивановна. У нас состоялось с ней небольшое интервью.
-
Налог на автостарье: власти пытаются успокоить владельцев стареньких машин
Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
-
Скандально богаты: как знаменитости зарабатывают на «копании в грязном белье»?
Личные драмы – тема неприятная, и уж точно не предназначенная для широкой публики… впрочем, так это работает у простых людей. Звёздные личности нередко преподносят свои страсти на блюдечке целой стране, не стесняясь разбираться в личных конфликтах на глазах у тысяч, а то и миллионов людей.
-
В России снимут фильм о нацистском чудовище — докторе Менгеле
Российский режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», пишет Variety.
-
Австралийские ученые утверждают, что многие древние люди были вегетарианцами
"Древнее поселение в Австралии, которому 65 тыс. лет, свидетельствует, что группы аборигенов питались фруктами, орехами, пальмовыми стеблями, жареными корнями и клубнями", - передает Daily Mail.
-
Маникюрные ножницы – верное оружие в борьбе с внутренними ярлычками на одежде
Избавиться от дискомфорта, который способны приносить внутренние ярлычки, можно. О том, как справиться с этой проблемой, рассказали специалисты.
-
Исторический факт: «молоко за вредность» официально кануло в прошлое
В России аннулирована старая советская норма о выдаче молока «за вредность». Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Данный документ признан российским правительством утратившим силу наряду с другими нормативными актами советского периода.
-
Если вам вдруг напишет Путин — это очень ценно! Один автограф продан с аукциона за 340 тыс
Благодарственное письмо американисту Валентину Зорину с автографом президента России Владимира Путина продали на аукционе за 340 тыс. рублей, сообщает аукционный дом «12-й стул».
-
Обстоятельства появления Земли продолжают волновать науку
Ученые Университета Копенгагена выяснили, что Протоземля — предшественник Земли — сформировалась всего лишь за пять миллионов лет. И это намного быстрее, чем считалось ранее. Как сообщается в релизе Phys.org, исследователи пришли к выводу, что причиной ее появления были не случайные столкновения метеоритов, а накопление вещества специфического состава.
-
Ученые: чтобы похудеть, надо завтракать в нужное время
Ученые рассказали, в какое время следует начинать завтрак, чтобы похудеть. Лучшим временем для этого они считают 7:00-7:10 утра.
-
Евгений Миронов впервые показал сына от суррогатной матери
Известный российский актёр театра и кино Евгений Миронов всегда вёл довольно уединённый образ жизни и общение с прессой ограничивалось только вопросами о работе и творческих планах. Несмотря на то, что ему приписывали очень много романов с разными актрисами, он никогда не раскрывал подробностей личной жизни и поэтому уже много лет считается завидным холостяком.
-
Семьи погибших военных не будут платить за капремонт
Госдума приняла закон, который устанавливает для семей погибших военных компенсацию расходов на капитальный ремонт.
-
Цены на квартиры в российских новостройках поднялись до рекордных отметок
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.