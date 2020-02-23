Встречая 23 февраля: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»

Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»

Конечно, отцу легко было так говорить, ведь он, будучи геологом, действительно, в те непростые сороковые – пятидесятые годы, на которые выпало мое детство, казалось, умел делать все! Еще в первой экспедиции, в которой он начинал работать в начале тридцатых годов, положившей начало городу Магадану, его прозвали Левшой. (Правда, узнал я об этом только в 2011 году, когда мне прислали книгу, написанную одной из участниц тех событий.)

Отец никогда особо не хвастал своими умениями, хотя и искренне радовался удачно сработанной вещи, будь то резная рамочка или немыслимой красоты подсвечник из древесного корня… И учил не скучными наставлениями, а своим примером. И это была лучшая учеба!

Кстати, насколько я мог видеть, и среди моих ровесников того времени желание уметь делать что-то своими руками очень ценилось. Между прочим, именно из этого поколения потом выросли те инженеры и конструкторы, которые потом строили наши первые атомоходы и космические корабли.

Прошли годы, десятки лет, изменилась страна, изменились условия бытования, но так и остался вопрос «Что должен уметь делать мужчина?»

И когда в магазине «Детский мир» я вижу немыслимое количество всевозможных летающих, ползающих, плавающих, прыгающих игрушек, это совсем не радует. И не покидает стойкое убеждение, что все это изобретено и выставлено на продажу с единственной целью заработать на любви родителей к своим чадам. Да, сейчас другой век, век высоких технологий, всевозможных гаджетов, компьютеров, автоматики. Но заводы и прочие производства сбиваются с ног в поисках людей умеющих что-то делать своими руками… Ну невозможно построить самолет или океанское судно без мастеров-слесарей, токарей, лекальщиков, сварщиков! Людей, у которых не только голова, но и руки умелые. А навыки эти приобретаются именно с детства, с первого корабля, сотворенного из полена, самолета, старательно склеенного из собственноручно изготовленных планок, с машинки, изготовленной из деревянных кубиков и консервной банки…

Конечно, нет смысла возвращаться в прошедший век, но, думается, что в каждой школе должны быть уроки не только компьютерной грамотности и прочих предметов, необходимых современному человеку, но и занятия, на которых мальчишки учились бы владеть слесарными, столярными и иными инструментами, может, даже шить и готовить. Да, в некоторых школах есть такие уроки, но их крайне мало, и часто проводятся они формально и бессистемно…

Разговорился на днях с сыном знакомых про уроки труда в школе. Спрашиваю: что делаете на них? Ответ несколько удивил: в пятом классе мальчишек учат шитью, готовке и сервировке стола. Это, конечно, хорошо, это мужчина тоже должен уметь делать! А как же чисто мужские дела, вроде гвоздь прибить, табуретку сколотить, отпилить чего и прочее? Оказалось, что в школе два педагога по труду и оба – женщины. Первую половину года мальчиков учили ткацкому делу, вторую – будут обучать поварскому. Собственно все то, что в недалеком прошлом преподавали исключительно девочкам. Естественно, стал выяснять: может, в дальнейшем мальчишек подпустят к инструментам, станкам? Нет, говорит, все только этому учатся. В итоге мы имеем двенадцатилетнего парня, который понятия не имеет, как прибивать гвозди! Отца у него, к сожалению, нет.

Практически исчезли фабрично-заводские и ремесленные училища. Однако трудно поверить, что они не нужны новой экономике!

Мой близкий знакомый занимается изготовлением рекламных конструкций и всем, что связано с этим. И вот оказалось, что найти достаточно рукастого помощника, умеющего обращаться даже с нехитрым инструментом, – большая проблема! А ведь всё начинается оттуда – из детства, от первой прочитанной книжки, сработанной своими руками игрушки…

Сейчас уже на самом верху власти как будто начинают осознавать всю глубину этой отнюдь не детской проблемы. Может, скоро и до дела дойдет…

Отмечаем День защитника Отечества. И хочется верить, что нынешние мальчишки, будущие мужчины, будут уметь не только защищать Родину и жать кнопки умных машин, но и сумеют, когда понадобится, и гвоздь вбить, и дырку на штанах заштопать, и вкусный обед приготовить.

С праздником вас, умелые и надежные мужчины!

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