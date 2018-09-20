Скандальные выборы в Приморье: что дальше?

Принять участие в повторных выборах губернатора Приморского края смогут не только кандидаты, вышедшие во второй тур, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире Первого канала. Напомним, в крае сложилась скандальная ситуация с явно искусственным опережением официального кандидата его соперника от КПРФ (который строил свою кампанию, среди прочего, на резкой критике идущей в стране пенсионной реформы). Сегодня за событиями во Владивостоке следит вся страна (по крайней мере, те люди, кому небезразличны понятия народовластия и законности).
По словам Панфиловой, ни о каком «третьем туре» и речи быть не может. Если краевой избирком выполнит рекомендацию ЦИК и признает итоги выборов недействительными — будут объявлены новые выборы. Таков закон.
Памфилова пояснила: если был бы некий «третий тур», то в нем участвовали бы те же два кандидата — врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. А сейчас «все обнулили», поскольку нормально пересчитать бюллетени из-за нарушений было невозможно, подчеркнула глав ЦИК.
Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья лидировал Ищенко, но затем его неожиданно с перевесом в 1% опередил Тарасенко. Стороны взаимно обвинили друг друга в нарушениях и фальсификациях. В регион отправилась комиссия ЦИК. Итоги выборов решили подводить только после рассмотрения всех жалоб и, в конце концов, сегодня ЦИК рекомендовал краевой комиссии отменить результаты из-за большого количества нарушений. Памфилова заявила, что фальсификаторы должны понести наказание. В КПРФ пообещали приложить все усилия к тому, чтобы по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело и потребовали отставки Тарасенко.
Организаторы фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморья могут быть приговорены к тюремному заключению, также заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, наказание для организаторов группового сговора с целью фальсификации итогов выборов, — до четырех лет тюрьмы. Также за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность.
Особо Памфилова отметила, что должны быть наказаны не «стрелочники» (то есть рядовые члены избиркомов), а именно организаторы. «Те, кто толкает людей на нарушения, пользуясь служебным или финансовым положением», — так описала этих «мерзавцев» Памфилова, добавив, что их «надо хватать».
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Следователи начали проверки в связи с сообщениями о нарушениях на выборах губернатора Приморья. Они могут вылиться в уголовные дела.
«Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», — сообщил Следственный комитет.
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Врио губернатора Приморского края и кандидат на пост главы региона от «Единой России» Андрей Тарасенко, скорее всего, откажется от участия в новых выборах.
Об планах Тарасенко не участвовать в выборах сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. «По всей видимости», сказал источник, в повторных выборах Тарасенко участия принимать не будет.
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