Вышла ли замуж Алёна Свиридова?

56-летняя Алёна Свиридова удивила своих поклонников новым снимком в Инстаграм. Давно известно, что с 2012 года артистка встречается с Давидом Варданяном, который младше неё на 14 лет. Несмотря на это, пара давно вместе и производит впечатление счастливой семьи. Мужчина поддерживает любимую и ездит вместе с ней на гастроли. Они часто путешествуют и стараются как можно больше времени проводить вместе.

Опубликованное совместное фото излучает позитив. На нём пара улыбается и весело проводит время вместе. Певица отключила возможность комментировать кадр, но это не помешало поклонникам оставили свое мнение под другими снимками. Многие высказали предположение, что артистка тайно вышла замуж и засыпали свою любимицу поздравлениями. Недавно Алёна Валентиновна с уверенностью говорила, что больше не будет сочетаться узами брака, так как еще не отошла от 3-х неудачных союзов. С Генри Пикока она праздновала свадьбу с размахом на острове в Карибском море. Однако вскоре они разочаровались друг в друге и развелись. Исходя из этого можно предположить, что Свиридова больше не желает громкого праздника и вполне возможно, что она действительно тихо расписалась со своим возлюбленным. Тем более, что снимок певица подписала загадочной фразой “И жили они долго и счастливо”. Вот фанаты и посчитали это намеком на замужество.

На самом деле уже не первый год Алёну Свиридову подозревают в тайном венчании. В свои 56 лет она выглядит гораздо моложе и часто делится в Инстаграм фотографиями, хвастаясь идеальным телом. Она занимается спортом и пользуется только натуральными средствами по уходу за кожей. Не мудрено, что она нравится молодым мужчинам. В душе она еще совсем юная девушка. В любом случае артистка счастлива со своим спутником, а это самое главное. Не так ли?

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