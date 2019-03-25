Выглядеть в возрасте под 70 можно по-разному, но лучше как Билл!

В любом возрасте, а особенно, когда набралось уже приличное количество лет, например, под 70, нужно следить за своим здоровьем. Это актуально как для взрослых женщин, так и для мужчин. Дамы в серебряных годах чаще демонстрируют свои спортивные возможности и достижения. Они молодцы для себя и большие мотиваторы для других. Но, как оказалось, и мужчины не хотят от представительниц прекрасного пола в этом отставать и тоже рады показать себя миру во всей своей спортивно-физической красе.
Этого подтянутого красивого мужчину зовут Билл Хендрикс. Американский блогер стал покорителем сети и звездой Instagram. На своей страничке https://www.instagram.com/billh1950/ Билл рассказывает аудитории о спорте и затрагивает темы правильного питания. В соцсети уже набралось больше 360 публикаций Хендрикса, а подписчиками фитнес-блогера стали свыше 32 тысяч человек.
Известно, что на спорт Билл отводит достаточно много времени. Ежедневно он занимается в тренажерном зале больше двух часов. Это, конечно, сказалось на его внешности. Он отлично выглядит в свои почти 70 лет. Размещает в сети Instagram блогер не только фотографии, но и видео.
Сосредоточенный блогер в конце силового упражнения одаривает зрителей ослепительной улыбкой. Сразу проникаешься к человеку большой симпатией, и хочется тоже встать рядом с ним к тренажерам, чтобы выглядеть так же сногсшибательно, как и он.
По признанию спортивного блогера, он регулярно питается полезными продуктами. Его рацион составляют овсянка, омлет, курица и салаты. А вот протеин, на который часто "наседают" фанаты фитнеса, у Билла не в чести. " Я ем, чтобы быть сытым. Есть, чтобы набрать мышечную массу, — не лучшая идея", - поделился Хендрикс.
В сети можно найти фото блюд и продуктов из диеты дедушки. Все очень скромно, без излишеств и изысков: йогурт, фрукты, броколи, кусочки курицы... А порции - уж точно лишнего не наберешь!
К спиртному Билл абсолютно равнодушен, цитата: "Я вообще не пью алкоголь, это никогда не было мне свойственно". Вот так-то! Некоторым стоит взять такой трезвый посыл и себе на вооружение!
Блогер называет себя прирожденным атлетом, в его instagram-историях отчетливо видно, что занятия спортом доставляют ему огромное удовольствие.
Как видно, Билл не только дарит здоровые послы своей аудитории, но и сам хочет от нее заряжаться. Вот что он написал в одном из постов: "Я не собирался публиковать это до завтра, но сегодня у меня свидание, и мне нужно немного "хорошего самочувствия" от вас всех".
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