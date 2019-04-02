Вера Алентова откровенно рассказала о сложностях в семейной жизни

77-летняя актриса поведала о горестях и радостях, случившихся за время брака с актером Владимиром Меньшовым. Оказывается, в жизни пары, которую считают одной из самых крепких среди звезд отечественного кинематографа, также было немало трудных моментов.





В эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Алентова призналась, что когда их совместная с супругом дочь была совсем маленькой, семья едва не разрушилась. Вера Алентова и Владимир Меньшов долгое время не жили вместе, а снова воссоединились уже когда дочка пошла в первый класс.



Также Вера Валентиновна очень хотела обвенчаться со своим мужем в церкви, но он отказывался, так как не считал нужным это делать. Но после крещения и разговора с другом семьи изменил свое прежнее мнение, и венчание все-таки состоялось. По словам актрисы, это не изменило их отношения коренным образом, но она "начала чувствовать покой" в собственной душе, и надеется, что супруг ощутил то же самое.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ