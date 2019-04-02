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Вера Алентова откровенно рассказала о сложностях в семейной жизни
Ульяна АНТОНОВА   
02 Апреля 2019 г.
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77-летняя актриса поведала о горестях и радостях, случившихся за время брака с актером Владимиром Меньшовым. Оказывается, в жизни пары, которую считают одной из самых крепких среди звезд отечественного кинематографа, также было немало трудных моментов.

Вера Алентова откровенно рассказала о сложностях в семейной жизни

В эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Алентова призналась, что когда их совместная с супругом дочь была совсем маленькой, семья едва не разрушилась. Вера Алентова и Владимир Меньшов долгое время не жили вместе, а снова воссоединились уже когда дочка пошла в первый класс.

Также Вера Валентиновна очень хотела обвенчаться со своим мужем в церкви, но он отказывался, так как не считал нужным это делать. Но после крещения и разговора с другом семьи изменил свое прежнее мнение, и венчание все-таки состоялось. По словам актрисы, это не изменило их отношения коренным образом, но она "начала чувствовать покой" в собственной душе, и надеется, что супруг ощутил то же самое.

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