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Валерий Меладзе похвастался украшениями дочери
Ульяна АНТОНОВА   
19 Апреля 2019 г.
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В своем Инстаграме певец рассказал, что его старшая дочь Инга стала дизайнером украшений. За несколько дней пост собрал более 14 тысяч "лайков" от подписчиков и фанатов.

Валерий Меладзе похвастался украшениями дочери

Валерий Меладзе также поведал, что с первой прибыли от продажи украшений дочь пообещала купить ему новый микрофон, но тут же сыронизировал: "На всякий случай буду бережлив со старым". В комментариях к посту 28-летняя Инга поддержала шутливый тон звездного родителя и заверила, что купит отцу не один, а десять микрофонов.

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