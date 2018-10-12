В плену слухов и сплетен: разводится ли Галкин с Пугачевой?

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Звездное семейство в лице Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе уже более 7 лет. У них двое малышей, рожденных при помощи суррогатной матери и живут они в настоящем замке. Кажется, что это вполне счастливая семья. Однако недавно в сети о них появились различные слухи, в том числе и об их скором разводе. Якобы Галкин давно изменяет супруге и уже даже откровенно потребовал развод.
Многие считают, что певица просто манипулирует мужем, притворяясь больной и слабой, пытаясь так удержать его рядом. Иначе бы Галкин уже давно её бросил. Благодаря строгой диете она превратилась в стройную и красивую женщину, но возраст все равно не скроешь. 69-летняя жена вряд ли устраивает молодого мужчину. Последнее время Галкин все чаще выходит в свет и посещает различные телепередачи, стараясь не реагировать на жалобы Пугачевой.
Появились и другие слухи, говорящие о том, что Алла Борисовна сама заставляет мужа “изменять”, чтобы создать шумиху и громко вернуться на сцену. Ведь она уже заявила, что отправится в юбилейный тур в честь своего 70-летия. Таким образом, они привлекают внимание людей, ожидая, что от этого концертные залы будут полностью заполнены фанатами.
СМИ уже не знают, за что зацепиться. Разные источники приписывают Галкину разных любовниц. Оказалось, что сын Орбакайте похож на артиста и дочь Лободы тоже растёт без отца. Барановская и Собчак также попали в список возможных любовниц. Пугачева пока никак не комментирует эту информацию. Галкин вообще попросил не беспокоить его подобными вопросами.
Толком не известно, кто распускает подобные слухи. С трудом верится, что звёздная семья сама распространяет о себе гадости. Кажется, что это идеальная пара, воспитывающая совместных детей. По выложенным в Инстаграм снимкам видно, что Галкин любит свою жену и всячески заботится о ней. Скорее всего, эти слухи явно преувеличены или вовсе не соответствуют действительности. А как вы думаете?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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