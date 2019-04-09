«Уникальный дар от Бога»: сиамские близнецы с радостью отказались от разделения

Истории сиамских близнецов всегда вызывают немало удивления и жалости. Но не стоит просто так жалеть людей, на плечи которых пала такая непростая судьба: порой они и сами не против своей биологической особенности. Ещё в детстве сиамским близнецам из индийского штата Чхаттисгарх предложили операцию по разделению, но тогда они отказались от помощи. Теперь уже поздно что-либо менять, а молодые люди совсем не против этого.

Шиванат и Шиврам Саху, которым недавно исполнилось 18 лет, вспоминают времена детства. Они рассказывают, что когда-то им предлагали операцию по разделению, только вот соглашаться братья на неё не стали. Теперь разделить их не сможет ни один хирург, но молодые люди только радуются такому результату. «Мы получили от Бога уникальный дар. С нашей точки зрения, у нас два тела, но одна душа», – заявили братья.

Их тела срослись в районе живота, так что часть органов у молодых людей всё-таки различается, а желудок и ноги – одни на двоих. Но это совсем не мешало Шиванату и Шивраму вести обычную жизнь и ходить в самую настоящую школу. К слову, в школьные времена парни смогли стать одними из лучших учеников, так что их особенность помехой для получения знаний не стала.

Свою известность братья получили в 2014 году, когда в Сети появился ролик об их судьбе. А в 2015 году других сиамских близнецов врачи всё-таки разделили. Братья из Йемена имели общие тазовые кости, кишечник и мочевыделительную систему. Долгие девять часов хирурги проводили сложнейшую операцию, которая закончилась успехом.

Истории о сиамских близнецах всегда привлекали любопытные взгляды общественности. Одними из самых знаменитых людей с такой особенностью стали братья Чанг и Энг Банкеры. Родились они в 1811 году со сросшимися хрящами грудной клетки. Современные хирурги могли бы запросто разделить братьев, но в те времена технологии были недостаточно развиты.

Впрочем, братьям и без этого жилось неплохо. Они прославились на весь мир как цирковые артисты и смогли завести семьи. Даже люди без таких биологических особенностей редко могут похвастаться столь высокой плодовитостью: у Чанга было десять детей, а у Энга – одиннадцать!

Но самое любопытное здесь даже не судьба самих близнецов, а их место рождения. По-современному их назвали бы тайцами, но ранее страну величали по-другому – Сиам. Чанг и Энг путешествовали по миру с собственным шоу под названием «Сиамские близнецы». В итоге такое прозвище закрепилось за всеми подобными случаями «неразделимых» братьев и сестёр.

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