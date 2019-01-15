У Михаила Державина был роман с Татьяной Васильевой

Год назад, в преклонном возрасте (81 год), ушёл из жизни великий артист Михаил Державин. Друзьям и коллегам он запомнился не только как талантливый актёр, но и как просто хороший человек, умевший даже самые тяжёлые жизненные проблемы переводить в шутку.

Мужчина несколько раз был женат и не раз завязывал отношения с женщинами-коллегами. Более 40 лет он был счастлив в браке со своей третьей супругой. Однако, как оказалось, будучи женатым во второй раз на Нине Буденной, он встречался с известной коллегой-актрисой Татьяной Васильевой, что было долгое время тайной, в том числе и для лучших друзей. Играя в одном спектакле, Державин часто подшучивал над женщиной и она отвечала ему тем же, не скрывая своих чувств к нему.

Как рассказала Васильева, в такого мужчину как он, невозможно было не полюбить. Несмотря на официальные отношения, Буденная много ездила. Пользуясь её отсутствием пара посещала выставки и вместе слушали музыку. Актриса сказала, что этот роман длился достаточно долго, но всё же не она была причиной распада семьи. Однако они продолжали вместе работать и сумели сохранить теплые взаимоотношения. Развод состоялся из-за того, что Державин встретил Роксану Бабаян — эстрадную певицу и влюбился в неё. Хотя на то время и Буденная уже была с другим мужчиной. Поэтому расставание прошло мирно. Бабаян стала лучшей женщиной для актёра. Это видели все, в том числе и дочь от второго брака, одобрившая выбор отца. Супруги прекрасно ладили, всегда старались найти компромисс и редко ссорились.

Друзья и родственники с теплом вспоминают актера, ведь каждый человек неповторим. Коллегам, друзьям и поклонникам очень не хватает Михаила Михайловича, его неповторимых улыбок, ролей, новых шуток. Но жизнь есть жизнь, остались фильмы с его участием, которые можно смотреть и пересматривать много раз, наслаждаясь игрой настоящего артиста. Не так ли?

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