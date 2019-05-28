«To Russia… With Elton»: как Элтон Джон покорил Советский Союз

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Май 1979 года ознаменовался величайшим событием, которого ещё не знал СССР. В закрытую страну, прямо в Ленинград, приехал один из самых знаковых зарубежных артистов того времени – Элтон Джон. Визит 32-летнего музыканта вызвал небывалый ажиотаж, вспомнить который было бы интересно даже сейчас.
Как вспоминает директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович, 21 мая 1979 года впервые прошли «гастроли такого уровня». Что уж тут удивляться, звезда мирового масштаба приехала в СССР, так что подготовка к этому мероприятию велась крайне серьёзная.
В те времена Эмма Лавринович была старшим администратором БКЗ. В назначенный день на Московский вокзал приехал сам Элтон Джон вместе с компанией из 30 журналистов, 22 техников и с 11 тоннами концертной аппаратуры. Одет он был, вспоминает Эмма, как артист цирка Олег Попов: клетчатая кепи и заправленные в сапоги шаровары. При этом на деле мировой музыкант оказался парнем «неприхотливым», даже в своём райдере он указал лишь воду и бутерброды.
В гостиницу звезду повезли на «Чайке», а потом заселили его в сдвоенный номер с тремя кроватями. Для телеоператоров этот день был необычайно важен, так что они буквально следили за каждым шагом Элтона: «И на фонари залезали, и на полу лежали, и даже из машин на полном ходу высовывались», – рассказывает Эмма. К слову, после гастролей артиста на западе вышел фильм под названием «To Russia… With Elton», что можно перевести как «В Россию… С Элтоном».
А на 21 мая как раз был назначен старт звёздного путешествия по СССР. Петербургу повезло, ведь здесь Элтон приготовил целых два выступления, только вот попасть на них всё равно было невозможно. Вокруг «Октябрьского» целую неделю буквально жила километровая очередь. Днями и ночами люди дежурили, лишь бы не пропустить свой долгожданный талон.
Рядом стояла милиция, да и весь БКЗ обнесли забором. Выдача талонов была строгая: лишь по два на руки. А вот цены на билеты были демократичные, ведь самый дорогой стоил всего 3 рубля и 50 копеек, что было не намного дороже стоимости билета на отечественного артиста.
Конечно же, сразу нашлись перекупщики талонов! Люди готовы были отдать что угодно, лишь бы попасть на концерт Элтона Джона. Кто-то менялся на коньяк, кто-то отдавал свою шубу. Порой цена у перекупщиков достигала 35 рублей, но билеты всё равно продавались.
Стоит отметить, шоу было бы необычным даже без самого артиста. Впервые концерт проводился с красивыми световыми эффектами, которым постоянно аплодировали зрители.
Для самого Элтона это путешествие по СССР стало экзотической возможностью появиться в закрытой стране, что уж говорить о жителях самого Советского Союза.
Впрочем, добавляет Эмма, после концерта неожиданно разгорелся скандал. Якобы Элтона вообще в СССР не должно было быть, пришлось даже всем «соучастникам» объяснительные писать. Но довольно скоро выяснилось, что музыканта пригласил племянник высокопоставленного Алексея Косыгина, так что скандал быстро и почти бесследно замяли.
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