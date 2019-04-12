Тилль Линдеманн и Светлана Лобода не хотят говорить о своих отношениях

Долгое время 36-летней певице Светлане Лободе и лидеру немецкой группы "Rammstein" 56-летнему Тиллю Линдеманну приписывают роман. Поклонники и журналисты считают, что именно Тилль является отцом младшей дочери Светланы — Тильды.

Однако пара упорно не желает распространяться о своих отношениях. За несколько лет никто из них не подтвердил и не опроверг эту информацию, чем периодически ставит в тупик поклонников.



Когда журналисты спрашивают у Линдеманна, правда ли, что он проживает вместе с Лободой, музыкант просто уходит от ответа. Кроме того, он считает отношения "тайной, касающейся только двоих людей", и как настоящий джентльмен, отказывается давать пищу для слухов. Но не раз признавался, что ему стало приятнее посещать Россию после знакомства с Лободой. Многие считают, что таким образом Тилль намекнул на всю серьёзность их отношений.



В свою очередь, Светлана тщательно скрывала от всех свою беременность, в том числе и от старшей дочери Евангелины. Девочка узнала о будущем ребенке, когда ее мать была уже на 8-м месяце, а до этого думала, что мама просто потолстела. Лобода призналась, что скрыла от дочери беременность, чтобы как можно дольше сохранять в тайне своё положение. Иначе об этом сразу же узнали бы и все окружающие, ведь Евангелина мечтала о младшей сестренке, и вряд ли смогла бы сохранить такую тайну.

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