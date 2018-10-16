Совет от австралийской мамы: непослушных детей надо учить хитростью и цветными вёдрами

Для Джессики Макгинти из Австралии разбросанные детские игрушки больше не проблема. Она придумала, как обхитрить детей и заставить их убирать за собой, передаёт The Sun.

Решением вопроса с постоянным беспорядком стали разноцветные вёдра. Мать троих детей складывала в них детские игрушки, которые находила на полу. А своим детям женщина предлагала убирать их из вёдер на свои законные места. Но если Макгинти перед сном находила оставшуюся в ведре игрушку, та сразу же отправлялась на мусорку.

Жителям всемирной паутины очень понравился метод австралийки, так что её пост быстро получил известность в Интернете, а многие комментаторы признались, что хотят попробовать научить детей порядку этим же способом.

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