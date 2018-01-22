Социальная пенсия по старости: кому, почему и сколько

Всё больше россиян стали получать социальную пенсию по старости. Что это за пенсия такая, каков её размер, и кому она положена, разбирался сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).

Социальная пенсия по старости

Что такое социальная пенсия по старости, и кому она положена. Фото pixabay.com

Право на социальную пенсию по старости имеют граждане, которые не получают никакой другой пенсии. «Другая пенсия» – это страховая, военная и т.д. Социальная пенсия по старости назначается при достижении пенсионного возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Не думайте, что когда вам исполнится 65 лет, вы в обязательном порядке получите право на социальную пенсию. Нет. Если вы уже являетесь получателем страховой или какой-то ещё пенсии, то социальная пенсия вам не положена.

Почему назначают социальную пенсию по старости?

Назначению социальной пенсии по старости предшествует отказ в назначении страховой пенсии – надо признать, достаточно драматичное событие в жизни. Это когда при достижении пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин вы обращаетесь в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию, но вам в этом отказывают.

До 2015 года единственной причиной отказа в назначении страховой (трудовой) пенсии являлся недостаток официального трудового стажа. С 2015 года добавилась ещё одна причина для отказа – недостаток так называемых пенсионных баллов.

Требования к стажу и баллам с каждым годом растут. Если в 2017 году для того, чтобы уйти на страховую пенсию по старости, нужно было иметь не менее 8 лет официального стажа и 11,4 пенсионных балла, то в 2018 году эта планка повысилась до 9 лет стажа и до 13,8 пенсионных баллов. А в 2019 году поднимется уже до 10 лет стажа и 16,2 баллов.

Это значит, что с каждым годом растёт и количество россиян, которым отказывают в назначении страховой пенсии. В этом случае они получают право на социальную пенсию.

Проблема лишь в том, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая. Вам придётся пожить ещё пять лет без пенсии. И только когда вам исполнится 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), вам назначат социальную пенсию.

Размер социальной пенсии по старости в 2018 году

Социальная пенсия по старости в 2018 году, размер и последние изменения. Фото pixabay.com

В отличие от страховых пенсий, повышение которых производится в начале года, социальные пенсии индексируются позже – с 1 апреля.

1 апреля 2018 года все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 4,1%. В настоящее время размер социальной пенсии по старости – 5034 рубля. После апрельской индексации она повысится немногим более чем на 200 рублей, в результате этих изменений размер социальной пенсии по старости в 2018 году составит 5240 рублей.

Можете плакать или смеяться – такая вот пенсия. И всё же на руки вы будете получать не эти крошки, а чуть побольше – 8726 рублей. Это величина прожиточного минимума пенсионера, установленная в России в 2018 году.

Государство взяло на себя социальное обязательство, чтобы минимальная пенсия по старости в стране была не ниже 8726 рублей. Тем россиянам, у кого пенсия меньше, Пенсионный фонд назначает социальную доплату к пенсии.

Другими словами, получая социальную пенсию по старости в размере 5240 рублей, вы также будете получать ещё и социальную доплату к пенсии в размере 3486 рублей. Итого обладателю социальной пенсии выплачивается 8726 рублей – тот самый прожиточный минимум пенсионера.

Если вы получаете социальную пенсию по старости, то ваша пенсия никогда не будет больше величины прожиточного минимума пенсионера (подробнее об этом читайте на сайте «Мои года» в статье «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?»).

Это принципиальное отличие между социальной и страховой пенсией: социальная – всегда равна прожиточному минимуму, а страховая – была, есть и будет выше прожиточного минимума.

Например, в 2018 году средний размер страховой пенсии по старости более чем в полтора раза (1,65 раза) превышал прожиточный минимум. И этот отрыв от прожиточного минимума, а значит, и от социальной пенсии, будет расти в дальнейшем.

Куда обращаться за социальной пенсией

Социальная пенсия по старости, так же как и другие виды пенсий, устанавливается Пенсионным фондом России. Для её назначения необходимо обратиться в территориальное отделение ПФР или в Многофункциональный центр «Мои документы», либо – направить заявление по почте в Пенсионный фонд. Кроме того, это можно сделать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (о том, как работать с Личным кабинетом, можно узнать здесь).

Социальная пенсия по старости назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, и устанавливается бессрочно.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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