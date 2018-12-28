Семейные традиции по-королевски: как празднуют Рождество Виндзоры

В рождественские праздники каждая семья на Западе собирается за одним столом, чтобы порадовать друг друга добрыми подарками, приятным общением и собственными традициями, без которых в эти дни обходятся редко. Правящая семья Виндзоров исключением не становится, только вот британские королевские традиции порой бывают странными.

Самая скандально известная представительница королевского двора Меган Маркл будет справлять своё второе рождество в кругу семьи своего мужа. В 2017 году она уже побывала на торжественном обеде в Сандрингемском дворце, после чего Гарри проведал вместе со своей невестой брата Уильяма и его избранницу Кейт.

Но в те времена отношения родственников были на подъёме, а сейчас их раздирают некоторые разногласия, которые вовсю обсуждают мировые СМИ. В этом году Меган и Гарри будут ночевать в доме у бабушки.

Несмотря на любовь Меган к отступлению от королевских обычаев, избежать кое-каких традиций не удастся – слишком уж они важны для Елизаветы II. Об этих неписаных законах вспомнила «Газета.ру».

И чтобы никто не ушёл голодным!

Немного странной, но заботливой рождественской традицией в королевской семье стало обязательное взвешивание на антикварных весах. Этой процедурой необходимо заниматься до и после праздничного ужина, но следить за фигурой здесь никто не собирается.

Ещё в начале XX века король Эдвард VII придумал такой обычай, чтобы быть на все 100% уверенным в том, что родные хорошо покушали за большим королевским столом.

Формальности за формальностями

В объективах телекамер Виндзоры ведут себя максимально «по-королевски», не допуская лишних слов, действий и выполняя все требующиеся формальности. Но и в отсутствии камер от королевских обязанностей они не отходят.

Перед праздничным ужином всё семейство обязательно приглашают на прогулку вокруг Сандрингема, чтобы нагнать хороший аппетит. Когда уже всем действительно захочется покушать, все идут к долгожданному столу на 5-часовое чаепитие. В обеденный зал младшие члены семейства всегда заходят «по старшинству», начиная от самых старших детей, заканчивая самыми младшими. Но даже когда все усядутся на места, поскорее разделать индейку не получится – этим должен заниматься шеф.

Щепотка оригинальности

Интересная история случается с рождественскими подарками в королевской семье. Очевидно, что члены правящей династии могут подарить почти что всё, что они захотят – удивить кого-то шикарной безделушкой не получится.

Выкручиваться приходится с помощью оригинальности, которая становится самым главным требованием к любому подарку. По слухам, в прошлом году Меган Маркл презентовала королеве забавного механического хомяка, который умел петь и прыгать на скакалке.

Свои подарки по старой британской традиции все открывают 26 декабря. Но в королевской семье отдают дань немецким обычаям, так что 24 декабря Виндзоры уже обмениваются оригинальными презентами.

Хлопушка с короной

В Великобритании многие любят рождественские хлопушки, а Елизавета II просто обожает эти элементы снежного праздника. Рядом с тарелкой каждого гостя Сандрингема лежит одна такая хлопушка, наполненная конфетами, бумажками с пожеланиями и шутками, а также бумажными коронами.

Гирлянды доброй памяти

У обычных людей праздничные украшения после рождественских праздников прячутся по коробкам довольно быстро, разве что ёлка может остаться ещё до самого лета. В королевской семье к таким декорациям относятся с большим уважением, так что рождественские гирлянды продолжают светить до 6 февраля.

И это не прихоть, а дань уважения отцу Елизаветы II, королю Георгу VI. Он умер 6 февраля 1952 года, так что королева таким способом чтит память своего близкого родственника.

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