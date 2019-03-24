Секрет его молодости: Борис Грачевский отметил 70-летний юбилей

Торжество состоялось 20 марта в Центральной Доме кино. Первыми юбиляра поздравили юные ученики театра-школы "Ералаш", подарив любимому художественному руководителю торт с шоколадной фигуркой именинника.

Теплые слова в адрес именинника произнесли со сцены Дмитрий Харатьян, Николай Валуев, Владимир Долинский, Никас Сафронов, Бари Алибасов, Владимир Левкин, Эммануил Виторган, Алексей Гоман, Владимир Вишневскиий, Аркадий Инин, Сергей Никоненко.



- Я безмерно благодарен всем за теплые слова, за поздравления. Я вас очень люблю! Спасибо, вам за участие не только в концерте, но и в моей жизни! - ответил растроганный Борис Грачевский.

Многие из собравшихся отметили, что виновник торжества выглядит гораздо моложе своих лет. За последнее время Грачевский ощутимо постройнел, посвежел, полон сил и творческой энергии. Сам юбиляр считает, что главная заслуга в этом принадлежит его жене, 34-летней Екатерине Грачевской. Супруги поженились в феврале 2016-го года, и создатель "Ералаша" не раз признавался, что для него очень большое счастье - быть рядом с любимой женщиной.





- Поэтому я вынужден долго жить, быть молодым и не болеть, иначе она очень расстраивается, - поделился Борис Грачевский в интервью газете "Комсомольская правда" накануне своего юбилея.

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