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Самая «оперативная» почта на свете всё-таки смогла доставить посылку спустя 20 лет
ИА БайкалИнформ   
06 Октября 2018 г.
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Для Веры Уолкер, проживающей в штате Флорида, ожидание посылки со сказками для детей затянулось на долгие 20 лет, сообщают СМИ.

 

Ещё в 1998 году американка заказала книги популярного в США детского автора Доктора Сьюза для своей внучки, которой тогда было лишь четыре года. Время шло, а почтовая посылка всё не приходила, так что Вера просто выбросила из памяти этот момент. Но сентябрь 2018 года принёс совершенно неожиданный сюрприз: посылка наконец-то дошла до своего получателя.

На почте такое длительное опоздание объяснили просто: во всём виноват негодный почтовый ящик, в котором застряла долгожданная бандероль. Но Уолкер только посмеялась над произошедшим и с улыбкой сказала, что теперь книги послужат её  правнуку.

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