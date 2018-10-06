Самая «оперативная» почта на свете всё-таки смогла доставить посылку спустя 20 лет

Для Веры Уолкер, проживающей в штате Флорида, ожидание посылки со сказками для детей затянулось на долгие 20 лет, сообщают СМИ.

Ещё в 1998 году американка заказала книги популярного в США детского автора Доктора Сьюза для своей внучки, которой тогда было лишь четыре года. Время шло, а почтовая посылка всё не приходила, так что Вера просто выбросила из памяти этот момент. Но сентябрь 2018 года принёс совершенно неожиданный сюрприз: посылка наконец-то дошла до своего получателя.

На почте такое длительное опоздание объяснили просто: во всём виноват негодный почтовый ящик, в котором застряла долгожданная бандероль. Но Уолкер только посмеялась над произошедшим и с улыбкой сказала, что теперь книги послужат её правнуку.

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